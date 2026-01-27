東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値154.18 高値155.35 安値153.31
157.29 ハイブレイク
156.32 抵抗2
155.25 抵抗1
154.28 ピボット
153.21 支持1
152.24 支持2
151.17 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1880 高値1.1907 安値1.1834
1.1986 ハイブレイク
1.1947 抵抗2
1.1913 抵抗1
1.1874 ピボット
1.1840 支持1
1.1801 支持2
1.1767 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3680 高値1.3713 安値1.3637
1.3792 ハイブレイク
1.3753 抵抗2
1.3716 抵抗1
1.3677 ピボット
1.3640 支持1
1.3601 支持2
1.3564 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7769 高値0.7794 安値0.7731
0.7861 ハイブレイク
0.7828 抵抗2
0.7798 抵抗1
0.7765 ピボット
0.7735 支持1
0.7702 支持2
0.7672 ローブレイク
