東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値154.18　高値155.35　安値153.31

157.29　ハイブレイク
156.32　抵抗2
155.25　抵抗1
154.28　ピボット
153.21　支持1
152.24　支持2
151.17　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1880　高値1.1907　安値1.1834

1.1986　ハイブレイク
1.1947　抵抗2
1.1913　抵抗1
1.1874　ピボット
1.1840　支持1
1.1801　支持2
1.1767　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3680　高値1.3713　安値1.3637

1.3792　ハイブレイク
1.3753　抵抗2
1.3716　抵抗1
1.3677　ピボット
1.3640　支持1
1.3601　支持2
1.3564　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7769　高値0.7794　安値0.7731

0.7861　ハイブレイク
0.7828　抵抗2
0.7798　抵抗1
0.7765　ピボット
0.7735　支持1
0.7702　支持2
0.7672　ローブレイク