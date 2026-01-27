¡ÚËãÁÒÎç»Î¤ÎÂçïåËâÄ¢¡Û¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶¥Áè¼´¤Ï¡Ö¿§¡×¡£RGB¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ë¤ÏÀ©¸æ¤ÎÆñ¤·¤µ
¥µ¥à¥¹¥ó¤Î130·¿¥Þ¥¤¥¯¥íRGB LED¥Æ¥ì¥Ó¡ÖR95H model¡×
1·î6Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖCES 2026¡×¡£º£Ç¯¤â¸½ÃÏ¤ò¼èºà¤·¤¿ËãÁÒÎç»Î»á¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À½ÉÊ¤äµ»½Ñ¡¢¥Öー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë(µ»ö¼¹É®¤Ï1·î19Æü)¡£
――º£Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥½¥Ëー¤Ê¤ÉÆüËÜ¥áー¥«ー¤ÎÂ¿¤¯¤¬½ÐÅ¸¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏCESÁ´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¥Ëー¡¦¥Û¥ó¥À¤ÏSUV¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖAFEELA Prototype 2026¡×(±¦)¤òÈ¯É½¤·¤¿
ËãÁÒ¡§º£Ç¯¤ÎCES¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡ÈÅ±ÂàÁÈ¡É¤¬·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥½¥Ëー¡¢¥Û¥ó¥À¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¡¢Microsoft¡¢Google¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥½¥Ëー¤È¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥½¥Ëー¡¦¥Û¥ó¥À¤È¤·¤Æ¤Î½ÐÅ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÈËÜÂÎ¡É¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÎ¤ÎCES¤ÏÀ½ÉÊÈ¯É½²ñ¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿·À½ÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ç¥£ー¥éー¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¿·À½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡¢¿·µ»½Ñ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·À½ÉÊ¤ò²¼Î®¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢È¯É½ÆâÍÆ¤¬¾åÎ®¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÀ½ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ»½Ñ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦Å¸Í÷²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñÀª¡£Îã¤¨¤Ð°ÊÁ°¤Þ¤Ç¥µ¥à¥¹¥ó¤¬µðÂç¤Ê¥Öー¥¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢TCL¤È¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¥Öー¥¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢CES²ñ¾ì¤«¤é¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥µ¥à¥¹¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¦¥£¥ó¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¡¦µ»½Ñ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢CES¤Î¥Öー¥¹¤â¹Âç¡£¤½¤Î¤¿¤á¤É¤³¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î½çÈÖ¤ÇÅ¸¼¨¤ò¸«¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¦¥£¥ó¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Æ°Àþ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥µ¥à¥¹¥ó¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤¬¤¢¤ëCES¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤·Á¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤ËÀìÌçÃÎ¼±¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤¨¤¿¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼ý³Ï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢¶¥Áè¼´¤Ï¡Ö¿§¡×
――³Î¤«¤ËµîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ÉÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºòÇ¯¤«¤é¡¢³Æ¼Ò¤ÏRGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ÎºÎÍÑ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¿¤¬¡¢CES¤Ç¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿
ËãÁÒ¡§º£Ç¯¤Ï¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»Ô¾ì¥Ëー¥º¤È¤·¤Æ¡¢²òÁüÅÙÅª¤Ë¤Ï4K¤Ç½½Ê¬¤Ç¡¢¤Þ¤À8K¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ï¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Èµ±ÅÙ¤Î²òÁüÅÙ¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëHDR¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¿å½à¤Þ¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¥Áè¼´¤Ï¡¢¿§¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖBT.2020¡×¤ò¤É¤ì¤À¤±Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤¦¤·¤¿Æñ¤·¤¤µ¬³Ê¤¬¤¢¤ë¤È¥áー¥«ー¤ä³«È¯¼Ô¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë±Õ¾½¿Ø±Ä¤¬BT.2020¤Î¥«¥ÐーÎ¨100¡ó¡¢110¡ó¤È¤¤¤Ã¤¿ëð¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥®¥é¥®¥é¤·¤¿³¨¤Ê¤ó¤À¡£´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬(¾Ð)¡£
¿§¤Î¶¥Áè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖEmotinal Power of Color(¿§¤Î´¶¾ðÅª¤ÊÎÏ)¡×¡¢¡ÖColor that Moves You(¤¢¤Ê¤¿¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë¿§)¡×¡¢¡ÖColor adding Heartbeat to the Picture(¿§¤Ï±ÇÁü¤Ë¿´¤Î¸ÝÆ°¤òÍ¿¤¨¤ë)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ìー¥º¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡È¿§¤³¤½½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥áー¥«ー¤¬¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿§¤ò¤Ä¤±¤ëµ»½Ñ¤ò¤É¤ì¤À¤±ÁÊµá¤Ç¤¤ë¤«¡£¤³¤ì¤¬º£Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ½ÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
――RGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¿§¤Ë¤è¤ë¶¥Áè¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËãÁÒ¡§¸½»þÅÀ¤Ç²è¼Á¤ÎÄºÅÀ¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍµ¡EL¤Ç¤¹¤¬¡¢±Õ¾½¿Ø±Ä¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«Íµ¡EL¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê²è¼Á¡¦¿§¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¡¢µîÇ¯¤«¤é¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬RGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤¬µîÇ¯¤ÎCES¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥½¥Ëー¤âµ»½ÑÈ¯É½¤·¤Æ¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¡¢LG¤âÄÉ¿ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñÀª¤ÏRGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
――¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹»±²¼¤ÎTVS REGZA¤ÏRGB¥ß¥ËLED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Î116·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö116ZX1R¡×¤ò12·î¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¡£CES¤Ç¤âºÇ¿·¤ÎRGB LEDµ»½Ñ¤ò»²¹Í½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÁÒ¡§¤½¤ó¤ÊRGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀªÎÏ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡¦TCL¤ÎÃæ¹ñÀª¤Ï¥ß¥ËLED RGB¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¡¦LG¤Î´Ú¹ñÀª¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥íLED RGB¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ê±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈLED¤Î1/50¥µ¥¤¥º¤¬¥ß¥ËLED¡¢¤½¤Î1/2¥µ¥¤¥º¡¢¤Ä¤Þ¤ê100¦Ìm°Ê²¼¤¬¥Þ¥¤¥¯¥íLED¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òRGB LED¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ëº¹ÊÌ²½¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿RGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎLED¥é¥¤¥È¤Î¤Ê¤«¤ËR(ÀÖ)¡¢G(ÎÐ)¡¢B(ÀÄ)¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤ÏRGB¡Ü¥·¥¢¥ó¤È¤¤¤¦4¿§¹½À®¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥¢¥ó¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¤Î±Æ¶Á¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¡£¥·¥¢¥ó¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥ëー¤ÎÇÈÄ¹¤ò²¼¤²¤Æ¡¢ÀÄ¤ÎÈ¯¿§¤òåºÎï¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥·¥¢¥ó¤¬Æþ¤ë¤ÈÀÄ¶õ¤ÎÉ½¸½¤¬åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢Âç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤òRGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íLEDÄ¾ÀÜÈ¯¸÷¤Î¥Þ¥¤¥¯¥íLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê±Õ¾½¤È¼«È¯¸÷·¿¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢±Õ¾½¤ÎRGB¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ë¤Ï¥·¥¢¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«È¯¸÷·¿¤Î¥Þ¥¤¥¯¥íLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤ÏRGB¤Ë²«¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈ¯¸÷ÆÃÀ¤Î°ã¤¤¤«¤éÍè¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏRGB¡ÜY(²«¿§)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÎ¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢2010Ç¯¤Ë¥·¥ãー¥×¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖAQUOS ¥¯¥¢¥È¥í¥ó¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£²«¿§¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶â¿§¤ÎÈ¯¿§¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿§¤Îµ¡Èù¡¢¿§¤Îº¹ÊÌ²½¡¢¿§¤Ç°ã¤¤¤ò½Ð¤¹¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë³Æ¼ÒÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――AQUOS ¥¯¥¢¥È¥í¥ó¡¢¤«¤Ê¤ê²û¤«¤·¤¤¶Á¤¤Ç¤¹¡£
ËãÁÒ¡§¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï±Õ¾½¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ë¡ÈÍµ¡ELÃ¡¤¡É¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÆÃ¤Ë¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎQD-OLED¤òÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¤ÎÎÌ¡¢¿§¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤Ê¤É¤ÏRGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢RGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ï³Î¤«¤ËåºÎï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥Ö¥Ô¥¯¥»¥ë(3,300Ëü¡¢LG¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎWOLEDÊý¼°¤Î¾ì¹ç)¤¬¼«È¯¸÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹õ¤«¤éÇò¤Þ¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤¬¤È¤Æ¤â¹Âç¤Ç¤¹¤·¡¢²èÌÌ¤Î°ÌÃÖ¡¢Æ°¤¡¢¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¾®¤Ç¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢RGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Î¥µ¥Ö¥Ô¥¯¥»¥ë¿ô¤Ï3¿§¤À¤È¤¹¤ë¤È1¿§Ìó800Ëü¡ß3¿§¤ÇÌó2,400Ëü¥Ô¥¯¥»¥ë¡£¥íー¥«¥ëÊ¬³ä¿ô¤Ï¿ôÀéÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¥¨¥ê¥¢¤¢¤¿¤ê¤Î¥µ¥Ö¥Ô¥¯¥»¥ë¿ô¤ÏÍµ¡EL¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯Æâ¤ÎLED¤Î¿ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Î¾å¤Ë±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥«¥éー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥éー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤È±Õ¾½¤ÎÊÑÄ´µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿§±ÇÁü¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊ£»¨¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢RGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆ±»þ¤ËÈ¯¸÷¤µ¤»¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¸÷¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¿§¤òÉÕ¤±¤ëºî¶È¤Ï¥«¥éー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ä¡¢³¨¤ÎÃæ¤ËÊ£»¨¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã±½ã¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Û¥ï¥¤¥ÈÈ¯¸÷¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÇÈ¯¸÷¤·¤Æ¡¢¥«¥éー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ç¿§¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î°ìÈÌÅª¤Ê±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼êË¡¤Ç¤¹¡£
RGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Á´ÌÌÅª¤ÊÀÖ¤äÀÄ¤Î¾ì¹ç¤ÎÈ¯¿§¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¿§¤ÏÃæ´Ö¿§¤äÊ£¿ô¤Î¿§¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸¶¿§¤À¤±¤ÇÁ´ÌÌÅª¤ËÈ¯¸÷¤¹¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥éー¥Ðー¤Ê¤É¤Î¿§É½¸½¤Ï¡¢³Î¤«¤ËRGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¿¤ÀÉáÄÌ¤Î³¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
LG¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸±ÇÁü¤òÍµ¡EL¤ÈRGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ç¸«Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢RGB LED¤Î¤Û¤¦¤ÏºÌÅÙ¤¬Äã¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¿§Áê¤â¾¯¤·°ã¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏRGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¸å³Æ¼Ò¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
――Æ±¤¸Ãæ¹ñÀª¤ÎTCL¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ËãÁÒ¡§TCL¤Ï¡ÈÆóÀµÌÌºîÀï¡É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µîÇ¯¤Î9·î¤ËRGB¥ß¥ËLED¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡ÖSuper Quantum Dot(SQD) Mini LED¡×¡£ÀÄ¿§LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ë¡¢¤è¤êÀÇ½¤Î¹â¤¤ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Êý¼°¤Ç¤¹¡£BT.2020¤ò100¡ó¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ÏSQL Mini LED¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´ÞÃß¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ï¡Öachieving 100% of BT2020 color with exceptional accuracy and consistency.¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¹â¤¤¿§¤ÎÀµ³ÎÀ¡¢ºÆ¸½À¤ò»ý¤Á¡¢BT.2020¤Î100¡ó¥«¥Ðー¤òÃ£À®¤·¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊ¸¸À¤ÇSQL Mini LED¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡ÖRGB¥ß¥ËLED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ï¡ÈUnaccuracy(ÉÔÀµ³Î)¡É¤Ç¡Èinconsistency(°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¤)¡É¡×¤È¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅöÁ³¡¢Èà¤é¤âRGB¥ß¥ËLED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¡¹Åª¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¼ÂºÝ¡¢CES¤Î¥Öー¥¹¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ª¤ª¤«¤¿SQL Mini LED¤Ç¤·¤¿¡£
Íµ¡EL¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¥â¥Ë¥¿ー¤ËÃíÎÏ¡£LG¤Ï¡È¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡É¥Ñ¥Í¥ë
――RGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Íµ¡EL¿Ø±Ä¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
LG¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬È¯É½¤·¤¿¥Ôー¥¯µ±ÅÙ4,500nits¤Î¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±Íµ¡EL¥Ñ¥Í¥ë
ËãÁÒ¡§»ä¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÍµ¡EL¤Ï°µÅÝÅª¤Ë²è¼Á¤¬ÎÉ¤¤¡£LG¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¥µ¥à¥¹¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢2¼Ò¤ÎºÇ¿·¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¤È¡¢2¼Ò¤È¤âµîÇ¯¤ÎºÇ¿·¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥Ôー¥¯µ±ÅÙ¤¬4,000nits¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï4,500nits¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤ÏÁÇºà¤ä¹½Â¤¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤Èº£Ç¯¤Î¿ÊÊâ¤Ï¾®¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ä²óÏ©¤ÎÊÑ¹¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤ÇÎã¤¨¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤Ï¥Þ¥¤¥Êー¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¤Í¡£
¥µ¥à¥¹¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¿·¥µ¥Ö¥Ô¥¯¥»¥ë¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥²ー¥àÍÑQD-OLED¥Ñ¥Í¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿
¥µ¥à¥¹¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±Õ¾½¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£º£¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¸þ¤±¤ÏÆó¤Î¼¡¡£¼çÀï¾ì¤Ï±ÇÁüÀ©ºîÍÑ¤ä°åÎÅÍÑ¤Ê¤É¥â¥Ë¥¿ー¸þ¤±Íµ¡EL¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¡Ö±Õ¾½¤Ï¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀµ³Î¤Ê¿§¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢»ëÌî³Ñ¤â¹¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊ£¿ô¿Í¤Ç»È¤¦¤Ë¤ÏÅ¬¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼ê¤òÊÑ¤¨ÉÊ¤òÊÑ¤¨¡¢±Õ¾½¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯°Ê¾å¤Ë·ã¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
°ìºòÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¥â¥Ë¥¿ー»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¤Æ¡¢¥·¥§¥¢¤â½çÄ´¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥â¥Ë¥¿ー»Ô¾ì¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¤Ï¤Þ¤À±Õ¾½¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤¿¤á¤ÎÆ»¶Ú¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤Ë±Õ¾½¿Ø±Ä¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
AODÍµ¡EL¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÅ¸¼¨
¤Þ¤¿¥µ¥à¥¹¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Ï¡¢AOD(Always On Display)¤ÎÍµ¡EL¥Ñ¥Í¥ë¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£AOD¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¼«ÂÎ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ç°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Íµ¡EL¤Ë¤·¤í¡¢±Õ¾½¤Ë¤·¤í¡¢Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÇÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¾ÆÉÕ¤¤ò¤É¤¦ËÉ¤°¤«¡£
Âç²èÌÌ¤ÎAOD¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¡¢1Hz¤ÎÄ¶Äã¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¶îÆ°µ»½Ñ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿»À²½Å´´ðÈÄ¡¢¼«Æ°Åª¤Ë½ñ¤´¹¤¨¥ìー¥È¤òÄ´À°¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åµ¡Ç½¡¢¤½¤·¤Æ¾ÆÉÕ¤ÂÐºö¤Î3Í×ÁÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç²èÌÌ¤Ê¤¬¤é¾ï»þ¥ª¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥à¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¯¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Å¸¼¨¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸å¤Û¤É¸ÀµÚ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢TVS REGZA¤¬¡Ö¥¢ー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ³¨²è¤òÄ¹»þ´ÖÉ½¼¨¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
LG¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÈ¿¼ÍÎ¨¤¬0.3¡ó¤È¶Ã°ÛÅª¤ÊÄã¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËµîÇ¯¤Ï0.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÎÌÈÎÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥³ー¥Êー¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥°¥ì¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤Î¤Û¤¦¤¬¸«±É¤¨¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Î¥ó¥°¥ì¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥Õ¥©ー¥«¥¹¤ä¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê±ÇÁü¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥ì¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢È¿¼Í¤·¤Ê¤¤¥Ñ¥Í¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¡£
LG¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¿··¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢¶þÀÞÎ¨¤Î°Û¤Ê¤ë¥·ー¥È¤ò3½Å¤Ë½Å¤Í¤ÆÈ¿¼Í¤ÎÊý¸þ¤ò¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤ËÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÈ¿¼ÍÎ¨¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Öー¥¹¤ÎÀâÌÀ°÷¤¬Çò¤¤Éþ¤òÍè¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢È¿¼Í¤Ç±Ç¤ê¹þ¤à¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹ー¥Ä¤òÃå¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢LG¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀâÌÀ°÷¤ÏÇò¤Î¥¹ー¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ç¤â»ä¤¬±Ç¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê½÷À¤Ç¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Î²è¼Á¤Ï¡ÖÈ¿¼Í¤¬·ù¤Ê¤é¥Î¥ó¥°¥ì¥¢¤òÁª¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¥Õ¥©ー¥«¥¹¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï¾¯¤·°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤«¡¢¡Ö¥Õ¥©ー¥«¥¹¡¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤é¥°¥ì¥¢¤òÁª¤Ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤«¤ï¤êÈ¿¼Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦ÆóÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿·¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÎ¾Êý¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëµ»½Ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÍµ¡EL¤Ê¤Î¤Ç¡¢²è¼Á¤Ï°µÅÝÅª¤ËÎÉ¤¤¤·¡¢Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿RGB LED¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ê²è¼Á¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¤Í¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂ¦¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ò¡È»ÙÇÛ¤¹¤ë¡É¡ÖDolby Vision 2¡×
――±ÇÁü´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡ÖDolby Vision 2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢³¤³°¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤¬ºÎÍÑ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¿ÊÄ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËãÁÒ¡§µ¬³Ê¼«ÂÎ¤ÏµîÇ¯½©¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÜºÙ¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â½éÂå¤ÎDolby Vision¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Ìó10Ç¯Á°¤Î2014Ç¯¡£¤³¤Î10Ç¯Á°¸å¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥ó¤Ï¡¢±ÇÁü¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥¿ー¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤é¤Ï1975Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿VHS¤¬1985Ç¯¤ËS-VHS¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢1995Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿DVD¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ëµ¬³ÊºöÄê¤µ¤ì¤¿Blu-ray¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌó10Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ½é¤Î5Ç¯¤ÏÉáµÚ´ü¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ö¤³¤³¤ò¤³¤¦¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í×Ë¾¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í×Ë¾¤ò½¸¤á¤Æ¡¢²þÁ±¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎDolby Vision 2¤Ç¤¹¡£
¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖFILMMAKER MODE¡×¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¤³¤È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――FILMMAKER MODE¤Ï¡¢±ÇÁüÀ©ºî¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥âー¥É¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢²ÈÅÅ¥áー¥«ー¤Ê¤É¤â²ÃÌÁ¤¹¤ë¡ÖUHD Alliance¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
µóÆ°¤È¤·¤Æ¤Ï¥âー¥·¥ç¥ó¥¹¥àー¥¸¥ó¥°(Æ°¤Êä´Ö)¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤ÎÊäÀµ½èÍý¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¡¢¿§¡¢¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤Ç±Ç²è¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ËãÁÒ¡§Í×¤¹¤ë¤ËFILMMAKER MODE¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¡¢²è¼ÁÄ´À°¤Ï¥¼¥í¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥âー¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆDolby Vision 2¤Ï¡¢²è¼ÁÄ´À°¤ÎÉôÊ¬¤âDolbyÂ¦¤¬Ã´¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢À©ºîÂ¦¤Î¥«¥é¥ê¥¹¥È¤Ï°Å¤¤´Ä¶¤Ç±ÇÁü¤ò¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Ä´À°¤·¤¿¹õ¥ì¥Ù¥ë¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤»ëÄ°´Ä¶¤Ç¤ÏÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¥«¥é¥ê¥¹¥È¤¬ÀßÄê¤·¤¿¹õ¥ì¥Ù¥ë¤ò¡¢¤É¤ó¤Ê¾ÈÌÀ´Ä¶¤Ç¤â¥ー¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ÈÌÀ´Ä¶¤äºÇÄã²Ä»ë¹õ¥ì¥Ù¥ë¤ò¥á¥¿¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Dolby Vision 2¤Î¿®¹æ¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤ËÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿®¹æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ï¡¢ÆâÂ¢¥»¥ó¥µー¤ÇÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿´Ä¶¤Î¾ÈÅÙ¥Çー¥¿¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¹õ¤¬Éâ¤¯¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤â¤Ã¤È¹õ¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç±ÇÁü¤òÈùÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÀßÄê¤Ï¹õ¥ì¥Ù¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ä³¬Ä´¡¢¿§¤Ê¤É¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢Dolby Vision¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê±ÇÁü¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç´Ñ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤Î´Ö¤ò¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÂ¦¤¬¥É¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó(»ÙÇÛ)¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤¬Dolby Vision 2¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥É¥ë¥Óー¥é¥Ü¥é¥È¥êー¥º¤Î»×ÁÛ¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Î¥¯¥êー¥ó¤Ê¿®¹æ¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Î¥¤¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ç¥³ー¥É¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¥¤¥º¤Þ¤ß¤ì¤Î±ÇÁü¡¦²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥¨¥ó¥³ー¥É»þ¤Ë¿®¹æ¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ÆÏ¿²»¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥³ー¥É»þ¤Ë¿®¹æ¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤È¤³¤È¤Ç¥Î¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤Ä¤Ä¡¢¤â¤È¤Î¿®¹æ¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀDolby Vision¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤¬´ÓÅ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£FILMMAKER MODE¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ç¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Dolby Vision 2¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¥É¥ë¥Óー¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎDolby Vision 2¤Ï¡¢NBCUniversal¤¬³¤³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡¦Peacock¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯ºÎÍÑ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£CES¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë¤ÏNBCUniversal¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥Ç¥ª¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Ã´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢David Bohunek»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î±ÇÁüÃæ·Ñ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÍÛ¤¬Åö¤¿¤ë¤Î¤ÏÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¡¢¼þÊÕÉôÊ¬¤Ï²°º¬¤¬¤¢¤ë±Æ¶Á¤Ç±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò±ÇÁü¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Æü±¢ÉôÊ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÉôÊ¬¤ÏÇòÈô¤Ó¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÉôÊ¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Æü±¢ÉôÊ¬¤Ï¹õ¤Ä¤Ö¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dolby Vision 2¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÏDolby Vision 2¤Ë½¾¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Dolby Vision 2¤Ë¤Ï¡ÖAuthentic Motion¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤âÌÌÇò¤¤¡£24¥³¥Þ¤Î±Ç²è¤ò30¥³¥Þ¡¢60¥³¥Þ¤Îµ¡´ï¤Ç´Ñ¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¥Õ¥ìー¥àÊä´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Êä´Ö¤¹¤ë¤È¡È±§ÃèÍ·±Ë¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ÎÉÔ¼«Á³¤µ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Authentic Motion¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¤ÇÆ°¤¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤À¤±¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤ÎÊä´Öµ»½Ñ¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÅ¬ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©¸æ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤â¤Î¡£¾ìÌÌ¤´¤È¤Ë¥á¥¿¥Çー¥¿¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤¬Êä´Ö½èÍý¤ò¥ª¥ó/¥ª¥Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥æー¥¶ーÂ¦¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö±ÇÁü¤ò¹¥¤ß¤ËÄ´À°¤¹¤ë¸¢Íø¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºî¤é¤ì¤¿³¨¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ´Ñ¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê°Õ¿ÞÄÌ¤ê¤Î±ÇÁü¤Ç´Ñ¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
――Dolby Vision 2¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¸å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤ËCES¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËãÁÒ¡§ºÇ¸å¤Ë2¤Ä¡¢CES¤Ç´¶Æ°¤·¤¿¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£1¤ÄÌÜ¤ÏÀè¤Û¤É¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¥ì¥°¥¶¤Î¡Ö¥¢ー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ï³Æ¼Ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤¬¼Ì¿¿¤ä¥¢ー¥È¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³èÍÑÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¢ー¥È¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î±ÇÁü¥âー¥É¤¬Îã¤¨¤Ð¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥âー¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯É½¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥¢ー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³¨²è¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿¼Í¸÷¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£Íµ¡EL¤Ë¤·¤í¡¢±Õ¾½¤Ë¤·¤í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¼«È¯¸÷·¿¤Ê¤Î¤Ë¡¢È¿¼Í¸÷¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¼«ÂÎ¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¼ÒÆâ¸øÊç¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ¤Î±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀÇ½¡¢±ÇÁü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀÇ½¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤¬»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢±ÇÁü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥Ïー¥É¼«ÂÎ¤ÎÀÇ½¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥óÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡È¥®¥é¥®¥é´¶¡É¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤ÉôÊ¬¤òÌÀ¤ë¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³¨²è¤¬»ý¤Ä¡È¤·¤Ã¤È¤ê´¶¡É¤ä¡¢Ìý³¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á´¶¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢ÊüÁ÷¡¢ÇÛ¿®¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¡¢ËþÂ¤µ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢ー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¡¢¤½¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ¡Ç½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¨²è¤À¤±¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÊ¬³ä¤µ¤»¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
TVS REGZA¤ÎÀÐ¶¶ÂÙÇî¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê°ì²ÈÄí¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂæ¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ï²È¤Ë3Âæ¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë1Âæ¤À¤±¡£¤¢¤È¤ÏPC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤³¤Î¥¢ー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò´Ñ¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――²È¤ÎÏ²¼¤Ë¡¢³¨²è¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËãÁÒ¡§CES¤Ç¤Î¼èºà¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÎ¿Í¤òË¬¤Í¤¿¤È¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î²È¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤ä³¨²è¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³¨²è¤ä¥¢ー¥È¤ò¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ»¶Ú¤À¤í¤¦¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Ï¡¢CRI¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥ó¥×¡ÖCRI D-Amp¡×¡£OTOTEN¤Ë¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢CES¤Ç¤âÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
33¡ß33mm¤È¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤Ê¥¢¥ó¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯²»¤¬ÎÉ¤¤¡£KEF¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖLS50¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥§¥¤¥²¥ó¡¿I.G.Y¡×¤òÄ°¤¯¤È¡¢¥¥ì¤âÎÉ¤¤¤·¡¢Äã²»¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ôー¥É¤â¤¢¤ë¤·¡¢²òÁüÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥ó¥×¤ÎÅÅ¸»¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥ó¥×¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¶îÆ°¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ó¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥¤¥³¥ó¤äÈÆÍÑLSI¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢²»À¼½èÍý¤ÎÂçÈ¾¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²»¼Á¤¬ÎÉ¤¤Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢²»¸»¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²»¸»¤«¤é¥¹¥Ôー¥«ー¤Î¥Ñ¥ë¥¹¶îÆ°¤Þ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò´ÓÅ°¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°²ó¿ô¤òÍÞ¤¨¤ÆÈ¯Ç®¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢1¼þ´üÆâ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¿ô¤òºÙ¤«¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊ¬²òÇ½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËGaN(Ãâ²½¥¬¥ê¥¦¥à)¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢µëÅòÀßÈ÷¤Î¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¤è¤¦¤Ê²»À¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¸þ¤±ÍÑÅÓ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë²»¼Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢Hi-Fi¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾®·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ÊÅÅÎÏ¶îÆ°¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Bluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¼ÖºÜ¥¹¥Ôー¥«ー¤Ê¤É³èÍÑÊýË¡¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ê£¿ôÂæ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ä¶¾®·¿¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¢¥ó¥×¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¤â¤·¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÄ¶¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊAV¥¢¥ó¥×¤ÎÅÐ¾ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£