２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円１８銭前後と前週末と比べて１円５０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円１７銭前後と同９０銭程度のユーロ安・円高だった。



米当局が為替介入の前段階となるレートチェックを行ったとみられる２３日以降、日米協調介入を警戒した円買いが続き、２６日の欧州市場でドル円相場は１５３円３１銭まで下押す場面があった。その後はドルの買い戻しで下げ渋ったものの、片山さつき財務相が２６日に為替相場について「緊張感をもって市場の状況を注視している」と述べるなど日米通貨当局が過度な円安を問題視していることからドル買い・円売りの動きは広がらず。この日に発表された２５年１１月の米耐久財受注は大幅増となったが、相場の反応は限定的でニューヨーク市場での戻りは１５４円３４銭にとどまった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８８０ドル前後と前週末と比べて０．００５０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS