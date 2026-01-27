プロ野球・巨人の田中瑛斗投手が今季にかける思いについて明かしました。

昨年のCSが終わってすぐは、スローペースで調整していたという田中投手。それでも「なるべく早く始動して、シーズン中にいい感覚だったものを忘れないうちにオフシーズンに入ろうと思っていた」ということで、早々にトレーニングを開始したといいます。その後は12月31日まで練習を行い、1月2日から始動。充実したオフを過ごせていることを明かしました。

現役ドラフトでの巨人入りとなった田中投手は、移籍初年度となった昨季に大躍進。日本ハム時代は通算10登板にとどまっていましたが、昨季のみで62登板、防御率2.13をマークしました。昨季を振り返り田中投手は「若干調子の波があったので、そういうところを一切無くして、1年間安定した投球ができたらいい結果につながると思う」とコメント。「1年間帯同して。リーグ優勝と日本一しか見ていない」と力強く語りました。

そんな中で迎える今季は、日本ハム時代にともにプレーした松本剛選手や、北浦竜次投手・松浦慶斗投手がチームメートに。投手陣については「本当にいいピッチャーなので、負けないようにケツを叩かれてる気持ちでやってます」と笑顔を見せます。さらにルーキーら新戦力の存在も脅威に感じているそうで「もう一回、イチからアピールだと思う。ライバルもたくさんいて、去年の成績を無しにしてフラットに見てもらうと思うので、自分のポジションをつかみ取るためにアピールしたい」と意気込みました。

(1月26日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)