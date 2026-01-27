BTSのVが、引っ越した？ 自身のインスタグラムを更新。「お元気ですか？ 最近、アルバムの準備と、植物を育てるのに忙しいです。みなさん、良い1日を過ごしてください。近況をアップしてみます。撮ったものがあまりないけれど…植物初心者」との文章と、自宅のリビングと思われる場所で、観葉植物をいじっている写真などを公開した。

韓国メディアのスターニュースは27日「Vが新しい家に引っ越したの？ ぬくもりのあるリビングで植物初心者の近況」の見出しで詳報した。

公開されたのは、紺のチェック柄パジャマ姿のVが植物をいじる映像。起きたばかりのようで、髪の毛がボサボサで、植物の世話をしている。植木鉢が置かれたリビングは、シンプルで居心地の良い雰囲気のインテリアが目についた。Vが以前によく公開した家の様子とは異なり、ファンの間では「新しい家に引っ越したのではないか」という推測も出ている。

同メディアは「Vが26日の早朝にアップした写真にも『植物初心者泣いてます…』という文とともに枯れた葉を指しながら『なぜ、もう…』と残念な気持ちを表した」と報じた。

Vは17年に放送された、BTS専用バラエティー「走れ！ バンタン（RUN！ BTS）」の「マニトエピソード」編で、メンバーJIN（ジン）にサボテンをプレゼントしたことがある。その理由として「（メンバーの中で）部屋で植物を育てている人がいないじゃないですか。それで私のようにサボテンを育てる人を探そうと」と話すほど、植物を育てることに関心を持っている。