「Be Baseball Academy」代表の下広志氏推奨…理想のスイング軌道生むドリル

打者がヒットの確率を高めるには、適切な軌道を描いてスイングすることが必要になる。どんなにスイングスピードが速くても体とスイングが連動しなければ、バットの芯でボールを捉えることは困難になる。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは、安定したスイングを生むドリルを紹介している。

下さんによると、適切なスイング軌道は体の中心軸とバットの角度を「90度」にすることで生まれる。振り出しからフォローまで90度をキープできればスイング軌道は乱れず、ボールを芯でとらえる確率も上がる。

とはいえ、小さな子どもたちに「90度をキープしよう」と言っても、実行に移すことは難しい。そこで下さんが推奨するドリルが「リバーススイング」だ。打者はバットを握り打撃姿勢を取り、振り出す。そして、インパクトのところで“一時停止”するのだ。

この時点で体の中心とバットの角度が90度になっているか、指導者や保護者はチェックしたい。次にバットを“巻き戻し”ていく。インパクトまでの軌道をなぞって構えに戻し、今度は最後までスイングする。強く振る必要はなく、スイングの軌道を作るイメージで行いたい。

子どもたちは構えに戻す動作はできても、戻してから振った時に体を使わず腕でバットを操作しがち。こうなると、手首でこねるスイングになってしまうので注意が必要だ。「大事なのは胸の捻りと捻り戻し。腕で操作するものではありません」と下さんは強調する。

「リバースイング」は、素振りの前の意識付けとして10回程度行いたい。安定したスイング習得へ、日々取り組みたいメニューの1つだ。（First-Pitch編集部）