時代の波を受けて変わりゆく｢世界最大のゲイタウン｣の夜…混沌のディープタウン「東京都新宿2丁目」

わずか300m四方のエリアを少し歩いただけで、赤や黄色で構成された６色のレインボーフラッグがいくつも視界に飛び込んできた。この街に生きる人々はその旗に、「何色にも染まらない自由な生き方をしたい」という願いを込めている。

ＬＧＢＴＱ運動の象徴であるレインボーフラッグの増加は、’80年頃から「ゲイタウン」として認知が進んだ「新宿２丁目」の変化を端的に表していた。

400店ものバーがひしめき合っていると言われるこの小さな街に、ストレート（異性愛者）、女性、そして外国人観光客への開放の波が訪れており、その傾向はコロナ禍以降、より顕著となりつつある。変化を受け入れるか、拒絶するか――２丁目でバーを営む店主がこう話す。

「昔は、女の子と歩いていたら唾を吐きかけられるほど閉鎖的な街でした。それが今や、レズビアンバーやドラァグクイーンの店ができるなど多様化している。ただ、景気は決してよくない。

多様な人が集まる現状を受け入れないと生き残れませんが、この街が長い人ほどアレルギーも強い。今よりもずっとゲイへの偏見が強い時代を生きてきた人たちですから」

この街の住人たちが変化を感じ始めたのは、10年ほど前。日本国内でＬＧＢＴＱの概念が少しずつ浸透し始めた時期と重なる。２丁目で飲み歩いて40年になるという男性客が語る。

「新宿３丁目の交番前の交差点を２丁目方面に渡ると、ゲイとしての″スイッチ″が入るんです。かつては同性愛者の出会いの場でもあったので、街に入る際は独特の緊張感がありました。ただ、最近は飲み屋やクラブ、風俗店目当てで来る人がほとんど。本命の相手は、みんな出会い系アプリで探しています」

増加した外国人観光客の迷惑行為に「我慢の限界」

外国人観光客も目に見えて増えた。その大半が、同性婚が法整備されるなどＬＧＢＴＱにおいて先進的な西欧人だ。

上の写真を見てもわかるように、彼らをターゲットにしたショットバーは活況。週末は店の外まで客が溢れる。しかし、総じて街の人々は彼らに厳しい目を向けている。前出の店主が深いため息をつく。

「外国人観光客には迷惑しています。彼らはコンビニで酒や食べ物を買って路上に座り込み、何時間も馬鹿騒ぎする。お店にはお金を落とさないのです。なのに、店前や路上にゴミが大量に捨てられていたり、騒音でほかのお客さんの迷惑になったり……。全員がそうじゃないのはわかっていますが、限界にきています」

路上には区から依頼を受けた業者が「静かに」「路上にはみ出さないで」という英語表記のプラカードを持って立っていた。昨年の夏頃から時折、注意喚起のために巡回しているのだという。

女性観光客の姿も目立つ。アメリカから短期旅行で訪れたという、４人組の女性の一人がこう話す。

「私はストレートですが、日本に住むゲイの友人に薦められてここに来た。世界中を旅行してきたが、ここまで店が密集し、規模が大きいゲイタウンは新宿だけ。とても興味深い場所ですね」

筆者も海外で「ゲイタウン」と呼ばれる街を訪れたことがある。例えばロンドンの中心地にある「ＳＯＨＯ」やスペインのマドリードは、新宿２丁目のように１ヵ所に店が集中するのではなく、街全体に店が点在している。「世界最小の範囲かつ世界最大のＬＧＢＴＱコミュニティ」。そう２丁目を評するフランス人の常連客もいた。

２丁目の店舗は入れ替わりが少ない。オーナーが高齢化しているうえ、村意識が強く、物件情報が一般的な不動産会社には降りてこないからだ。いきおい、又貸しで営業している店舗が大半となる。

取材・文：栗田 シメイ（ノンフィクションライター）