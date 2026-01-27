「洋服迷子」→ 【ニトリのN+】へ！ 大人の「即戦力になる服」って？

十分着回しを楽しんだ冬のワードローブが少々マンネリ気味なら、【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】をチェックしてみて。ニット素材のプルオーバーにクラシカルなジャンパースカートなど、冬から春へと季節が移り変わるムードに馴染むアイテムがN+なら手頃な価格でGETできそう。大人女性のオシャレ気分を改めて上向かせてくれそうな即戦力的アイテムを紹介します。

メタルボタンがきらめく細身のニットプルオーバー

【N+】「しっとり柔らかニットリブプルオーバー」\2,691（税込・値下げ価格）

厚みを抑えた中肉のリブニット素材と首元を埋めすぎないハイネックデザインが、だんだん暖かさを増してくる今の時期の即戦力としてヘビロテしやすいプルオーバー。コンパクトなシルエットのおかげで、1枚で着たり薄手のシャツを上から重ねたりと着回しも柔軟に楽しめそうです。キラリときらめく袖口のメタルボタンもコーデをエレガントに魅せるアクセントに。

配色ラインが絵になる優雅なニットスカート

【N+】「配色ラインニットスカート」\3,990（税込）

こちらのニットスカートは、配色のラインによってプリーツのようなデザインに仕上げているのがポイント。色のコントラストが品よく存在感を発揮し、さまざまなアイテムを難しく組み合わせずとも絵になる着こなしを叶えてくれそうです。優雅に揺れるミドル丈も女性らしさを演出。ロングブーツやパンプスなど、合わせるシューズで季節感を調節してみて。

季節を横断できるツイード柄のジャンパースカート

【N+】「カットツイードジャンパースカート」\4,990（税込）

トップスの上からガバッと手間なく着られるジャンパースカートは、今から春先まで1軍として頼りがいのある狙い目アイテム。細身のニットトップスから繊細なブラウスまで、重ねるトップス次第で季節を横断しやすいのが魅力です。凹凸感のあるツイード柄のカットソー素材がクラシカルな雰囲気を醸し出し、子供っぽく見えにくいのもGOOD。

上品なシルエットで魅せるミニマルなワンピース

【N+】「ワッシャー素材Aラインワンピース」\3,992（税込・値下げ価格）

やや高めのウエスト位置からふわりと広がるAラインシルエットが美しいこちらのワンピース。シルエットで魅せるシンプルなデザインは、コーデのベースとして多彩な羽織や小物とのスタイリングに着回しやすいはず。ややシワ感のある素材のおかげでコンサバになりすぎないため、スポーティーなアイテムで外しをきかせるのもおすすめです。

