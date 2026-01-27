1,000円台に見えない！【大人のしまむら】40・50代が買い足したい「コスパ最強トップス」

節約中だけど、冬服を買い足したい……。そんなミドル世代に向けて、1,000円台で手に入るプチプラトップスをご紹介。今回編集部が注目したのは、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の高コスパアイテム。さりげない配色切り替えデザインでシャレ見えが狙えるトップスは、お値段以上に見えるかも！？

1枚でサマになるレイヤード風デザイン

【しまむら】「配色タートルネックプルオーバー」\1,089（税込）

襟と袖口が配色切り替えになっているトップス。レイヤード風にも見えるので、1枚あればサマ見えコーデが簡単に仕上がるかも。シャツやカーディガンを足したり、ジャンパースカートやワンピースのインナーにしたりと幅広く活躍しそうです。

ゆるっとシルエットにアクセントをプラス

【しまむら】「ニット」\1,639（税込）

ドロップショルダーとボクシーシルエットがリラクシーなムードを誘うシンプルなセーター。首元と袖ぐり部分の配色がさりげないアクセントになっています。サイドスリットが入っているため、ボリュームのあるボトムスと合わせてもすっきり見えるのが嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。