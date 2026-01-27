いちごの季節キターーーッッ！！【ローソン】ほんのりピンクにキュン♡「新作スイーツ」

1月～3月は、いちごがおいしい時期といわれています。いろいろなお店でいちごスイーツが登場していますが、今回は【ローソン】で販売がスタートした「新作いちごスイーツ」をピックアップ。マニア絶賛の商品を集めたので、お買い物の参考にしてみて。

生地もクリームもいちご！ 冷やしクリームパン

@oyatsu_panponさんが、見た目も味も星5つと高評価した「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン」\192（税込）。ピンク色がかわいらしい生地の中に、いちご果肉入りのいちごホイップが入っています。パンは「しっとりむちっと」食感で、ホイップは「バニラヨーグルトのような、爽やかさと濃厚さ」があるのだとか。ホイップたっぷりで食べ応えがありそうです。

いちごがアクセントになるクレープ × チーズケーキ

@oyatsu_panponさんが「食べる箇所によって味わいが変わっていく」と紹介するのは、1つでいろいろな味・食感を楽しめそうな「いちごとチーズケーキのクレープ」\346（税込）。クレープ生地にベイクドチーズケーキといちご風味のホイップをのせ、いちごといちごソースでデコレーション。贅沢感を感じられそうな一品です。

いちごバージョンが登場！ とろけるチーズケーキ

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「何個でもたべられる」とお気に入りなのは「生ベイクドいちごチーズケーキ」\297（税込）です。「生ベイクドチーズケーキ」のいちごバージョンが登場しました。「ねっとりとろけるような口当たり」「甘めでいちごの酸味は少なめ」とのことなので、酸味が苦手な人もチャレンジしやすそうです。

ピンクが華やかなロールケーキ

人気スイーツ「プレミアムロールケーキ」シリーズから「プレミアムロールケーキ とろける2層のストロベリー」\248（税込）も登場。生地もクリームもやさしいピンクで華やか。真ん中のクリームは、いちごホイップといちごクリームの2層になっています。@sujiemonさんによると「口どけスッキリな味わい」とのことなので、さっぱりと食べられそうです。

writer：Yuri.A