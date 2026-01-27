先住猫さんに接近する新入り猫さんは、遊びたいのか、今にも飛びかかりそうな勢いだったのだとか。先住猫さんは動じることなく、じっと見つめて圧をかけていたのだそう。圧倒的な強者感を見せる先住猫さんの動画は12.1万回以上も再生され、「目が座っている」「まさにゴットファザー」とのコメントが集まっています。

【動画：近づいてきた新入り猫を『じっと見つめる先住猫』…圧倒的な『貫禄』が凄すぎる】

圧倒的な貫禄を見せる先住猫

TikTokアカウント「mimoko」さまに登場した2匹の猫たち。布団の上で香箱座りをしている先住猫さんに、新入り猫さんが歩み寄ってきたのだとか。先住猫さんは、じっと新入り猫さんを見つめていたのだそう。

新入り猫さんは少し興奮しているのか、今にも飛びかかりそうな雰囲気だったとのこと。先住猫さんは、新入り猫さんから目をそらさず、その場で身動きを取ることもなく、ただただじっとしていたとのこと。

格の違いを見せつける姿

先住猫さんは、新入り猫さんに全く動じていなかったのだとか。格の違いを見せつけるように、落ち着いた表情で新入り猫さんを見つめていたのだそう。新入り猫さんは、あまりの圧に後ずさりをし始めたとのこと。

先住猫さんは、新入り猫さんが少しでも自分に手を出そうとすれば、やり返しそうな雰囲気があります。新入り猫さんにもそれが伝わったのか、それ以上近づいていくことはなかったのだそう。

上下関係を学ぶ猫たち

先住猫さんは、しっかりと猫社会の上下関係を新入り猫さんたちに教えているのだとか。新入り猫さんたちを自分の目の前に座らせて指導をしているような姿も見ることができたとのこと。

先住猫さんは、やんちゃ盛りの新入り猫さんに手を焼いていることもあるよう。時には取っ組み合いをして、負けていることもあるのだとか。新人の指導は大変そうですね。

新入り猫さんに貫禄のある姿を見せる先住猫さんは、TikTokで12.1万回以上も再生され、「すごい笑全く動じてないし見つめてるだけで強者とわかる！これはすごい」「でもおててしまってるから可愛い」「余裕すら感じる」「香箱座りで貫禄とは凄い」「猫界も強い猫程吠えない」「か、格がちげえw」「香箱のままなのが貫禄過ぎる」「微動だにせず笑 あまりの圧に黒ちゃんじわじわ下がっとる」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント「mimoko」さまには、投稿主さん宅の猫や犬の日常の動画がたくさん投稿されています。にぎやかな日々の様子は、見ていて癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mimoko」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。