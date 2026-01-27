ABCテレビの東留伽アナウンサー(28)が26日、自身のインスタグラムを更新。今月いっぱいで同局を退社することを報告した。



「私事ではございますが、このたび1月末をもって朝日放送テレビ株式会社を退社することとなりました。」と投稿。「2020年の入社以来、自分の人生では想像もしていなかったほど色鮮やかで様々な経験をさせていただきました。」とつづった。



「ABCテレビを通して出会ってくださった皆さま、応援してくださった視聴者の皆さまに、心より感謝申し上げます。」と記し、「これからはより幅広い表現活動に取り組んでいくため、勇気を持って一歩踏み出す決意をしました。」と退社の理由を明かした。



続けて「1月30日（金）ABCラジオ「ミュージックジェルム」出演、1月31日（土）放送「正義のミカタ」最終出演予定です。これからも、あたたかく見守っていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。」とした。



◆東留伽（あずま・るか）1997年6月23日生まれ。28歳。北海道出身。大阪大学卒。大学では舞踏研究会に所属し、競技ダンス（ラテンダンス）で２度の全国優勝。2016年には大阪・今宮戎神社の福娘に選ばれる。2020年にABCテレビ入社。2023年8月に同局系「朝だ！生です旅サラダ」を卒業。同年9月から休職してフランスへ留学し、2024年6月に復職した。



