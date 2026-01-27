ダンサーグループ「CYBERJAPAN DANCERS」のYUYUが、26日までに自身のインスタグラムを更新。25日に放送されたTBS系「週刊さんまとマツコ」に出演したことを振り返り、「ご視聴してくださった皆様 ありがとうございます♥♥♥次回の放送も楽しみにしていてくださいね」と2週続けての出演となることを明かした。



【写真】自宅のリビングがまるでホテルのロビー！広いにもほどがある

YUYUの実家が桁違いのお金持ちで、前回は「実家が港区麻布のマンション5世帯分にあたる推定30億円ペントハウス」など桁外れのセレブっぷりが紹介されていた。父は会社を経営し、両親は昨秋から米国に住んでいる。父はフェラーリやマセラティ、マクラーレン、アストンマーティン、ベントレーなどの高級車を所有。2000万円のピアノがあるが普段は放置し、自宅でコンサートを開くときだけ使用するという。



今回はさらに80代の執事がいることも明かすと、明石家さんまから「やめさせたれよ」と突っ込みが入れられていた。執事は茶室に住み込んでいるという。家の掃除は週に2回、ハウスクリーニングが入るという。また家に遊びに来たメンバーからは「私の部屋より、犬の部屋の方が広かった」などと桁違いの暮らしっぷりも明かされた。



自身も宅建士や英検準1級などの資格を取得している才色兼備の超お嬢様なYUYU。インスタグラムではこれまでもエルメスがズラリと並んだ衣装部屋などを公開している。



（よろず～ニュース編集部）