ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiro(32)が25日、自身のインスタグラムを更新し、32歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】ちょっとだけ森進一っぽい！子供の頃のHiro

イチゴがぎっしりと敷き詰められたケーキの画像を掲載し「32歳になりました。ここからまだまだ頑張るところです。よろしくお願いします。」とあいさつした。さらに、ろうそくを灯した大きなケーキを前におどけた表情を見せ、メンバーに見守られる画像も掲載。「素敵な誕生日会、計画してくれてありがとう。そしていつもわがまま聞いてくれてありがとう。これからもずっとよろしくね。」と感謝も伝えた。



また、Hiroの妻で女優の山本舞香(28)も同日にインスタを更新。「Happy 32nd Birthday.」とシンプルにコメントして画像を掲載した。Hiroが掲載したものと同じイチゴのケーキとともに掲載したのは、Hiroの子供の頃の写真だった。



ぶどうを食べる“ちびHiro”はどこか父で歌手の森進一の面影も。フォロワーからは「写真かわいすぎる!!」「ちびひろ!めちゃかわいー」「ちびHiroくん可愛いすぎます」と歓喜の声が寄せられていた。



