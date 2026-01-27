G大阪は札幌とのトレーニングマッチを4-1で勝利した

ガンバ大阪FW宇佐美貴史がキャンプ中に披露したFKが話題を呼んでいる。

ニアサイドをぶち抜くゴールにファンは「This is 宇佐美貴史」と反応している。

G大阪は沖縄・中城村で2週間にわたり、キャンプを実施。1月25日には札幌と45分×3本のトレーニングマッチを実施し、合計スコア4−1で勝利した。

その瞬間が訪れたのは、2本目の4分。ペナルティーエリアやや外の右端付近で得た直接FKのチャンス。角度のない位置からだったが、宇佐美は右足を思い切りよく振り抜くと、壁の外から巻いたシュートは、GKの手前でワンバウンド。ニアサイドを破る強烈なシュートを叩き込んだ。

昨季のJ1リーグ第21節のFC東京戦（2−0）や第31節の横浜F・マリノス戦（3−1）でもゴールのニアサイドを打ち破るワザありFKを決めていた宇佐美。今季もそのキック精度はやはり健在だ。

クラブ公式Xで動画が公開されると、ファンも反応。「この角度からニアぶち抜きはさすが宇佐美…」「これすごいコースに決めとるな」「なぜそれが入るんですか…」「これ右足でニアは天才」「その位置で右利きのニアはえぐい」「Jリーグ1のシューター」「バウンドさせるところが天才的なんだよな」「その角度も射程圏内ですか」と感嘆の声があがっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）