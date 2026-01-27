【ワシントン＝阿部真司】米ミネソタ州ミネアポリスで男性が不法移民を取り締まる連邦捜査官に射殺された事件を巡り、複数の米メディアが２５日、映像の分析結果を基に、正当防衛を主張するトランプ政権の説明が事実と異なると相次ぎ指摘した。

強引な不法移民対策への批判が強まり、政権は対応の見直しを検討しているとみられる。

米紙ニューヨーク・タイムズは、目撃者が撮影した複数の動画を公開した。動画には、男性が連邦捜査官ともみ合いになった後、地面に押しつけられる様子が確認できる。少なくとも４人の職員が男性を取り押さえようとする中、１人の職員が男性の腰の辺りにあった銃を取りあげた後、１０発ほどの銃声が響いた。動画では誰が発砲したのかは定かではない。

男性に犯罪歴はなく、銃は合法的に所持したものだった。民主党のティム・ウォルズ同州知事は２４日の記者会見で「取り締まりの範囲を超えている。組織的な残虐行為のキャンペーンだ」と非難し、連邦捜査官の即時撤退を求めた。

政権は当初、発砲を正当化していた。国土安全保障省のクリスティ・ノーム長官は２４日の記者会見で、男性が「武器をかざして捜査官の職務遂行を妨害した」と述べていた。同省は「捜査官は危険を感じ、身を守るために発砲した」との見解も示していた。

だが動画では、男性が手にしていたのは携帯電話だったことが分かった。同紙は「政権の説明と矛盾する」と指摘した。

一方、トランプ大統領は２５日、自身のＳＮＳに、「民主党が運営する州は左派の扇動者たちを事実上けしかけている」と投稿した。「民主党が引き起こした混乱の結果、２人が命を落とした」とも述べ、犠牲者が相次いだのは民主党に原因があるとの主張を展開した。ミネアポリスでは今月７日にも、女性が移民・関税執行局（ＩＣＥ）職員に射殺される事件が起きた。

ただ、抗議活動の激化を受け、政権は強行一辺倒だった従来の姿勢を見直しているようだ。

これまで取り締まりを正当化してきたトランプ氏も２５日公開の米紙ウォール・ストリート・ジャーナルの電話インタビューで、事件について「全て調査し、結論を出す」と語った。同州に派遣した大量の連邦捜査官は「いずれ撤退する」と述べたが、具体的な撤退時期の見通しは示さなかった。男性を射殺した発砲の是非については明言を避けた。

同紙によると、政権内には強引な取り締まりに対する世論の反発を懸念する声が出ている。ただ、トランプ氏が最も重視する不法移民対策で手を緩めれば「左派への屈服となる」と訴える声も根強く、政権内でも意見が割れているという。