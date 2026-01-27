雪の上に残された“謎の足跡”を、真剣な眼差しで調査する秋田犬の姿がSNSで話題となっている。

【映像】謎の足跡の様子（実際の映像）

秋田犬のかにくん（3歳）が、夕方の散歩中に何かを発見したようだ。視線の先にあるのは、真っ白な雪の上に綺麗に並んだたくさんの足跡。飼い主（@Kani_akitainu）が「いろんな子が散歩してるみたい」と添えて投稿した写真には、足跡をじーっと見つめ、まるでプロの鑑識官のように調査している姿が収められている。

飼い主によると、この地域にはカモや白鳥などの野鳥がたくさん飛来するのだとか。気になる足跡の主について、飼い主は「（足跡が）うちの子と大きさが近いので、白鳥かな？」と推測している。かにくんの大きな肉球と引けを取らないサイズの足跡。どうやら、かなり立派な白鳥がここをお散歩していったようだ。

実はかにくん、この時期になるとよく白鳥を見かけるそうで、見つけるたびにお互い不思議そうに見つめ合っているのだとか。雪に残された足跡を探っていたのも、「今回も（白鳥を）探していたのだろう」と飼い主は話している。

（『ABEMA Morning』より）