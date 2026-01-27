七草だけじゃもったいない！寒い日に胃と心を温める「お粥」がもっとおいしくなるお米の選び方と炊き方

私たちがほとんど毎日食べているお米。けれど、生活の中に当たり前にあるものだからこそ、実は知らないことも多いもの。おいしい炊き方や上手な保存方法など、知っているようで知らない話を、お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんが綴る。



文・写真＝柏木智帆

普段はお粥を食べないけど、1月7日には七草粥を食べるのが毎年の恒例という人は多いのではないでしょうか。この日は「人日（じんじつ）の節句」。多くの地域では無病息災を願って春の七草を入れたお粥が食べられています。

1月7日は過ぎましたが、寒い冬はお粥が特においしい季節。とろりとした熱々のお粥が胃も心も温めてくれます。

お米を変えて味わいの違いを楽しむ

ひとくちにお粥と言っても、白粥だけでもお米や水量を変えるなど、季節や体調、好みに応じて、幅広く楽しむことができます。

白粥のように塩だけのシンプルな味つけのお粥は、しっかりとした旨みがあるお米がおすすめです。「雪若丸」「里山のつぶ」「朝日」など、あっさりとした粘りのお米を使うと、軽やかに食べ進めることができますので、朝食にもぴったり。

お粥ですから粘りが強いお米やもち米でも胃に優しいことは間違いありません。

例えば「ゆうだい21」のような、ごはん粒の表面の「おねば」が厚いお米を使えば、寒い日の朝にうってつけのリッチなお粥に。

おねばとは、炊飯中にお米から溶け出たでんぷんが濃縮してごはんの表面に再付着したもの。この厚いおねばによって生み出されるお粥のとろみは、まるで里芋を茹でて吹きこぼれたときのような濃厚さです。

お粥の種類とお米と水の比率

一般的にお粥は「全粥」「七分粥」「五分粥」「三分粥」があり、それぞれお米に対して水を5倍、7倍、10倍、20倍で炊きます。

個人的な好みは七分粥よりも少し多めの水量。たとえば50グラムのお米ならば400グラムの水で炊いています。全粥に近づくほどもったりとして、三分粥に近づくほどさらりとした仕上がりになります。当然ながら水が多いほど量が増えるので、水量に応じてお米の量を変えないと、作り過ぎてしまうのでご注意を。

おいしい「茶粥」の作り方

お粥に使うお米は冷蔵庫の中で長時間吸水させてから炊き始めますが、茶粥の作り方だけは別です。以前に先に煮出して冷ましておいた焙じ茶に洗ったお米を入れて冷蔵庫の中で吸水させたことがありました。

ところが、お茶の色や香ばしさが劣化してしまい、茶粥に使うお茶は煮出したてが一番なのだと思い知りました。煮出したばかりの熱々の焙じ茶で洗ったばかりのお米を炊き始めることで、ふっくらしながらもパリッと粒立ちが良く、お茶の本来の色や香ばしさが発揮された茶粥に仕上がりました。

ちなみに、茶粥は強火で炊き続けるので、粘りの強いお米は吹きこぼれやすく作りにくいと感じます。作りやすさに加えて、茶粥の味わいの点からも、あっさりとした粘りのお米がおすすめです。

ひと工夫で広がる可能性

シンプルな白粥や茶粥に佃煮や梅干しなどをのせたり、水ではなく出汁から炊いてみたり、山椒や黒胡椒などスパイスを活用したり、ごま油をひとたらししたり、和風あんをかけたりと、ご飯とは違った楽しみ方ができるので、普段の食事にときどきお粥を登場させてみると、ごはん食がより充実するのではないでしょうか。

お粥にすると水を吸って量が増え、普段よりも食べるお米の量が減ってしまいますので、お米の消費拡大を目指す私にとってはお粥が日常食になってしまうのは少しだけ残念…と思わないわけではありませんが、それでも、きっとお米の楽しみの幅が広がりますので、冬のお粥を楽しんでみようかなと思うきっかけになれば嬉しいです。

「お粥を食べるのは七草粥の日か風邪を引いたときだけ」という人も、ぜひお粥を楽しんでみてはいかがでしょうか。

柏木智帆（かしわぎ・ちほ）

米・食味鑑定士、ごはんソムリエ、お米ライター