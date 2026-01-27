渋滞の鬼門「永福」スイスイ化なるか!?

首都高速道路は2026年1月26日、首都高の「ETC専用化」について今後の道筋を示すとともに、4号新宿線「永福本線料金所」を撤去する方針を発表しました。

【えッ！“ただの門”に!?】これが「永福本線料金所の撤去後」です（画像）

永福本線料金所は中央道（上り）と首都高4号新宿線の接続点付近におかれた首都高上り線の本線料金所です。この付近は上り坂があり、車速が落ちることによる慢性的な渋滞ポイントでもあります。

今回、首都高はETC専用化を進めるうえでの「他路線と接続する本線上の料金所撤去のモデルケース」として、永福本線料金所を撤去することで、料金収受に伴う加減速を解消するとしています。

現時点の計画では、本線上2レーンの料金所ブースなどを撤去して、“ブースがなく、通過するだけ”のETC専用レーンとする一方、現金車の対応窓口として、隣接する永福PA側の料金所を利用してもらう形態を想定しているといいます。

もともとPAを利用するにはETC車もPA寄りの左側レーンを利用する必要がありますが、本線側レーン撤去後はPAを利用するETC車も、このレーンを使うイメージだということです。

ただし、この利用形態や工事時期は現時点では未確定。2026年度からの具体的な計画・設計に向け、調整を進めるとしています。