個人投資家の間で大きな支持を集めるのが『株トレ』シリーズです。シリーズ第2弾の『株トレ ファンダメンタルズ編』では、60題のクイズを通じて「業績や財務の読み方」を学べます。著者は、ファンドマネジャー歴25年、2000億円超を運用してTOPIXを大幅に上回る好実績をあげたスペシャリストの窪田真之さん。この記事では、編集担当の視点から、本書のポイントを紹介します。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

フリーキャッシュフローをチェックしよう

投資を始めたばかりの個人投資家は、売上や利益といった「業績」に目が向きがちです。

しかし、それだけでは企業の本当の姿は見えてきません。キャッシュフローにも目を向けることで、その企業の経営戦略や財務の健全性を測ることができます。

本書の中で窪田さんは、キャッシュフローの中で最も重要なのはフリーキャッシュフロー（フリーCF）だと説明しています。

フリーCFは、営業CFと投資CFの合計です。本業で稼いだお金（営業CF）から、将来のための設備投資などに使ったお金（投資CF）を差し引いた残りが、フリーCFになります。

つまり、企業活動を続けた結果、手元にどれだけ「自由に使える現金」が残ったかを示す数字です。

投資家の視点で言えば、投じた資金をきちんと回収できているかを測る重要な指標です。そのため、多くのプロ投資家が企業を評価する際にフリーCFを重視しています。

キャッシュフローと利益の違い

「キャッシュフロー」と「利益」は混同されがちですが、両者はまったく異なります。利益はあくまで会計上の概念であり、現金の増減そのものを表しているわけではありません。

利益が出ていても、キャッシュフローがマイナスになることがあります。

単純化した例で説明すると、1年間で下記のようなお金の出入りがあった場合、利益はプラス100万円ですが、キャッシュフローはマイナス100万円になります。

［利益］

＝ 1000万円 − 900万円

＝ 100万円

［キャッシュフロー］

＝ 1000万円 − 900万円 − 200万円

＝ ▲100万円

高額な業務用パソコンや自動車の購入は設備投資にあたるため、費用としては損益計算書に反映されません。その結果、利益とキャッシュフローに差が生じるのです。

フリーCFのマイナスが続く企業

フリーCFのマイナスが続いている企業には注意が必要だと、窪田さんは本書の中で説明しています。

成長志向の企業が先行投資を積極的に行っている段階であれば、フリーCFがマイナスでも問題はありません。

投資家として着目すべきなのは、その先行投資がいつ、どのように成果として現れるのかです。中期経営計画を確認し、計画に誤算がないかを見極める必要があります。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）