『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』は、東大・京大・早慶・旧帝大・GMARCHへ推薦入試で進学した学生の志望理由書1万件以上を分析し、合格者に共通する“子どもを伸ばす10の力”を明らかにした一冊です。「偏差値や受験難易度だけで語られがちだった子育てに新しい視点を取り入れてほしい」こう語る著者は、推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏で、推薦入試に特化した教育メディア「未来図」の運営も行っています。今回は、大学選びで後悔しない高校生が書いている「人生年表」について解説します。

高校生の親子におすすめの「人生年表」

私が推薦入試の準備で、強くおすすめしていることがあります。それが、親子で「人生年表」を書くことです。

「人生年表」と聞くと、少し大げさに感じるかもしれません。しかし、これは特別な才能がある子のための作業ではありません。むしろ、普通の家庭ほど効果が大きい取り組みです。

人生年表は、その名前の通り、いつ、どんな出来事があり、そのとき何を感じ、何が変わったのかを時系列で整理するものです。履歴書のようなものですが、毎年どんな出来事があったかを書いていく必要があります。

ここで重要なのは、本人用と保護者用を、必ず別々に書くことです。同じ出来事を振り返っても、親と子では、記憶の残り方がまったく違います。

親が覚えていることと、子どもが覚えていることは違う

たとえば、こんな違いが見つかります。親は、「この習い事を始めたことが大きな転機だった」「この賞を取ったことが印象的だった」と覚えています。一方で、子ども本人は、「友達との関係で悩んだ時期」「先生にかけられた一言」「失敗して恥ずかしかった経験」を強く覚えていることが多いのです。

こうした覚えていることのズレを放置したまま進路の話をすると、後悔する進路を選びかねません。

親が「この子はこういう経験を積んできた」「だから、こういう進路が合っているはず」と考える一方で、子どもは「自分はその経験は別に好きでやったわけではなかった」「本当は、別のことをやりたい」と思っていることもあるのです。

この状態で志望理由書を書こうとすると、どこか噛み合わない文章になります。本人の言葉なのに、本人らしくない。親は納得しているが、大学には刺さらない。推薦入試でよく見る失敗パターンです。

人生年表を書かせると、まず起こるのが「そんなふうに思ってたの？」という発見です。

親は初めて、子どもがどこで迷い、何に傷つき、何に心を動かされてきたのかを知ります。子どもは、「自分は、こういう出来事に反応してきた人間なんだ」と、自分自身を客観的に見られるようになります。

推薦入試で評価されるのは、華やかな実績や、完璧な経歴だけではありません。なぜそれを選んだのか。そこで何を学んだのか。うまくいかなかった経験をどう捉えているのか。こうした思考の積み重ねが見られています。

人生年表は、その材料を掘り起こすための最も確実な方法の一つです。

人生年表は子どもの言葉で書く

ここで、親御さんに一つだけ注意してほしいことがあります。それは、人生年表を、親がまとめすぎないことです。

親は、「そういうことが言いたいんだよね」と整理してあげたくなります。しかし、それをやってしまうと、せっかくの材料が、また「親の言葉」に置き換わってしまいます。

親の役割は、書かせる、聞く、自分との認識のズレに気づく。ここまでです。

人生年表を書き終えたあと、多くの家庭で同じことが起こります。

「進路の話が、前よりも具体的になった」

「子どもが、自分の言葉で話すようになった」

これは偶然ではありません。自分の過去を言葉にできた人だけが、自分の未来についても言葉にできるからです。

まずは、箇条書きで構いません、書いてみてください。大切なのは、本人が書くことと、親も別で書くこと、そして、比べてみることです。

親と子の記憶のズレを擦り合わせることで、理想の進路に近づきますよ。

（この記事は『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』を元に作成したオリジナル記事です）