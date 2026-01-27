埼玉県八潮市で下水道管が破損し、県道交差点が大規模に陥没した事故は２８日で発生から１年となるが、現場周辺の住民は今も、下水からの悪臭や復旧工事の騒音に苦しんでいる。

下水道管の複線化など工事完了まで最短でも５年以上かかるとされ、日常を取り戻すにはまだ時間がかかる。（さいたま支局 大須賀軒一、宮川徹也）

工事完了まで５年以上

「事故があったあの日から全てが変わった」。工事現場を囲む防音壁の隣で喫茶店を営む松井多恵子さん（８１）はため息をつく。自宅も兼ねており、事故後は約３週間の避難生活を送り、店は閉めたままだ。

今は工事に伴う騒音と振動、悪臭に悩まされている。硫化水素の影響からか、店に置いていたポットなどの銅製品は変色し、エアコンは接続部の金属が腐食して壊れた。松井さんは「お客さんが戻ってきてくれるのか不安でたまらない」と話す。

地元有志が昨秋、住民らに実施したアンケートでは、回答した１１２世帯のうち８６％が事故による「ストレス・精神的負担」があると回答。「頻繁にせきが出る」「下水臭による頭痛」を訴える声も寄せられた。

県は対策を進めている。昨夏から現場の半径２００メートルの世帯・事業所を中心に金銭的な補償（１世帯５万円以上など）を行い、金属の腐食も、年末に補償対象に追加。健康不安の声を聞く相談会も開いてきた。

ただ、被害の長期化が懸念され、アンケートを行った主婦木下史江さん（５６）は昨年１２月、住民による被害者の会を組織。被害実態の自主調査や国・県への要望活動を模索しており、「住民の声を行政につなぐ架け橋となりたい」と話す。

◇

陥没事故は昨年１月２８日午前９時５０分頃に発生。交差点に突然開いた穴にトラックが転落した。男性運転手が下水道管内に取り残され、県は上流域の１２市町に下水道の利用自粛を半月にわたって要請。下水を迂回（うかい）させるバイパス管を取り付けるなどし、運転手の遺体は事故から約３か月後に搬出された。

県の第三者委員会は昨年９月、硫化水素がコンクリートを腐食させたとする中間報告をまとめた。硫化水素は下水に含まれる有機物が分解される過程で発生したとみられ、下水道管の劣化でつなぎ目などに隙間ができて、土砂が流れ込んだとしている。

県は工事や補償に２７８億円超を投入し、現場では、新たな下水道管の設置が完了。４月には現場の通行が暫定２車線で再開される予定だ。下水道管の複線化も進める方針で、完成は着工の５〜７年後だという。

下水管調査 無人化必要

陥没事故は、下水道が抱えるリスクの大きさを顕在化させた。現場の下水道管は直径４．７５メートルと大型で、毎秒４トンの下水が流れ込み、安否不明になったトラック運転手の救出や復旧工事は難航した。

事態を重く見た国土交通省は昨年３月、設置後３０年以上の大型下水道管約５０００キロを対象にした「全国特別重点調査」を実施するよう自治体に要請。昨年９月の途中経過では、約３００キロが５年以内の緊急対策が必要と判定された。北田健夫・埼玉県下水道事業管理者は今月、報道各社の取材に「上水道と違い、下水道は汚水を止められないため調査や更新が難しい。ドローンの活用など調査や更新技術の高度化、無人化が必要だ」と訴えた。