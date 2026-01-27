ヤンキースは２６日（日本時間２７日）、ＦＡになっていたＣ・ベリンジャー外野手（３０）と再契約したことを正式発表した。５年総額１億６２５０万ドル（約２５０億５０００万円）の大型契約で交渉がまとまったことが２１日（同２２日）に米メディアに報じられていたが、身体検査を経て発表となった。

これまでの現地報道によると、契約金２０００万ドル（約３０億８０００万円）、年度別の年俸は１〜２年目が３２５０万ドル（約５０億１０００万円）、３〜４年目が２５８０万ドル（約３９億８０００万円）、５年目が２５９０万ドル（約３９億９０００万円）。また、２年目と３年目のオフにオプトアウト（契約破棄）権があり、トレード拒否条項もあるという。

ベリンジャーはドジャース時代の１７年に３９本塁打、９７打点で新人王。１９年には４７本塁打を放ち、ＭＶＰを獲得した。その後は低迷が続いていたが、カブスからヤンキースに移籍した昨季は１５２試合で打率２割７分２厘、２９本塁打、９８打点と復活を印象づけた。シーズン終了後にＦＡとなり、外野手の補強を狙う古巣・ドジャース移籍もささやかれたが、ド軍はカブスからタッカーを獲得していた。