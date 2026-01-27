＜大相撲初場所＞◇東京・両国国技館

【映像】マカロンより“巨大” 安青錦に贈られたデカすぎる副賞

大関・安青錦（安治川）が優勝決定戦で前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで退け、2場所連続Vを飾った。2006年夏場所の白鵬以来の新大関Vという偉大な記録を成し遂げた。その後の表彰式では、安青錦にマカロンなど二度見必至な“巨大すぎる副賞”が次々に贈られたが、日仏友好杯の副賞である巨大マカロンに続く“巨大副賞”として注目を集めた一品があった。

八角理事長から賜杯を渡されるなど、安青錦の表彰式が進む。その後、大関株式会社の表彰でそれは起こった。

賞状、金一封、ならびに大銀盃、清酒大関・四斗樽、ワンカップ大関1年分などが贈られたが、この大銀盃がとにかく巨大だった。あまりのデカさにABEMAファンも驚愕。「何カップになるんだ」「鍋につかえるか」といった驚きの声が。中には「大関が大関に」といった偶然の歓喜の瞬間を指摘する声も聞かれた。

3場所連続優勝での綱とりにも期待がかかる安青錦。大注目の大相撲三月場所は8日（日）よりエディオンアリーナ大阪で開催される。（ABEMA/大相撲チャンネル）