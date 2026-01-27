TWICE・サナ、キャミ姿で放つ“危険な魅力”に視線集中！「そんなに見つめないで…」「抜け出せない」

TWICEのサナが、ファンを魅了した。

サナは最近、自身のインスタグラムを更新し、「夜食を食べたので、消化させるついでに」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】透けてインナーが…サナ、極薄タンクトップ姿

公開された写真には、キャミソールトップスにデニムパンツの衣装を着用し、舞台裏で写真を撮るサナの姿が収められている。

トップスからは華奢な肩や腕、鎖骨があらわになっており、視線を奪う。さらに、タイトめなトップスで際立つ抜群のスタイルはもちろん、カメラを見つめる魅惑的な表情から漂う“危険な魅力”が見る者を虜にした。

この投稿を見たファンからは「美しすぎる」「めちゃくちゃ可愛い」「そんなに見つめないで…」「サナの魅力から抜け出せない」といったコメントが寄せられている。

（写真＝サナInstagram）

なお、サナが所属するTWICEは、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中で、1月28日（現地時間）にはアメリカ・フェニックス（アリゾナ州）で公演を行う予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。