「下大利」はなんて読む？間違って認識してない？
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「下大利」はなんて読む？
「下大利」という漢字を見たことはありますか？
福岡県にある駅名で、答えは5文字です。
いったい、「下大利」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しもおおり」でした。
下大利駅は、福岡県大野城市に位置している駅。
駅のある大野城市は、太宰府市・宇美町を含む3つの市町にまたがる巨大な朝鮮式山城「大野城跡」や「水城跡」など歴史や自然の魅力も多いまちです。
また、毎年秋に開催される「おおの山城大文字まつり」では、四王寺山の斜面に灯る「大」の文字や、子どもたちの夢を描いた「夢灯り」が幻想的な光景を生み出しているそうですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『西鉄電車各駅情報サイト』
・『クロスロードふくおか』
ライター Ray WEB編集部