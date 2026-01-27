BUDDiiS×on:myskin初コラボ！艶肌応援キャンペーンがスタート

9人組ダンスボーカルグループBUDDiiSと、セルフハーブピーリングブランドon:myskinが初のコラボレーションを実現します。表現を積み重ねながらファンとの関係性を大切に育んできたBUDDiiSの“今の空気感”をぎゅっと閉じ込めた、特別な艶肌応援キャンペーンがスタート。スキンケアを通して、彼らとの距離をより近くに感じられる内容は、ファン必見の企画です♡

全員もらえる限定トレカ特典

本キャンペーンでは、対象商品を購入した方全員に、未公開カットを使用した限定トレーディングカードをプレゼント。全9種の特別仕様で、ここでしか手に入らないBUDDiiSの“今”を楽しめます。

1箱定期では1回の発送につきランダム3枚、3箱定期では全9種コンプリート、単品購入では1箱につきランダム1枚が付属。購入方法によって異なる楽しみ方ができるのも魅力です。

Anuaがリニューアル♡ドクダミシリーズが進化、毎日使えるスージングケアへ

SNS参加でサイン入りチェキ

on:myskinを使用した感想や写真・動画を、指定ハッシュタグを付けてSNSへ投稿すると、BUDDiiSメンバー直筆サイン入りの限定チェキを抽選で27名様にプレゼント。

対象SNSはInstagram、X、TikTok。投稿がBUDDiiSとの“つながり”になる、ファンにとって嬉しい参加型キャンペーンです。日々のスキンケア時間が、特別な思い出へと変わります♪

日常を感じるスペシャルムービー

キャンペーン特設ページでは、BUDDiiSと一緒にon:myskinを使うオリジナルムービー全9本を公開。

寝起きデート編、朝のスキンケア編、一緒にお出かけ編など、まるで日常を共有しているかのような距離感が魅力です。飾らない素の表情や自然体の姿を楽しめる、ファン必見の映像体験となっています。

艶肌と一緒に特別な時間を

BUDDiiSとon:myskinが届ける艶肌応援キャンペーンは、スキンケアと推し活を同時に楽しめる贅沢な企画です。限定特典や参加型キャンペーン、ここでしか見られない映像コンテンツまで充実の内容。

on:myskinハーブピーリングソリューションforFACEを通して、BUDDiiSとの特別な時間を日常に取り入れてみてはいかがでしょうか♡