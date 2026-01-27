大阪市の寺院「真宗大谷派難波別院（南御堂）」が、商業ビルと一体になった山門の参道部分の土地に対する課税の取り消しを市に求めた訴訟の上告審で、最高裁第２小法廷（高須順一裁判長）は２６日、約４８０万円の課税処分を取り消した２審・大阪高裁判決を破棄し、請求を棄却する判決を言い渡した。

原告側の逆転敗訴が確定した。裁判官４人のうち３人の多数意見。

問題となったビルの敷地は寺院側が所有。１７階建てのうち１〜３階の中央部分が空洞になり、隣接する寺院本堂に向かう参道として、参拝者が通り抜けられる構造となっている。

地方税法では、宗教法人が宗教活動にのみ用いる境内の土地は非課税と規定している。市が２０２０年度、参道部分の土地はこれに該当しないとして固定資産税などを課税したため、寺院側が処分取り消しを求めて提訴した。

２２年の１審・大阪地裁判決は請求を棄却したが、２３年の２審判決は、寺院側が参道の維持管理をしていることなどを理由に課税を取り消した。これに対し、同小法廷は、参道の上に商業施設の４〜１７階が存在することを理由に、「土地は参道としてだけでなく、それ以外の用途にも使われていた」と判断。非課税にはならないと結論づけた。