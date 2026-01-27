見た目がかわいいと思う「愛知県のお土産」ランキング！ 2位「ケロトッツォ」を抑えた1位は？【2026年調査】
キリッと引き締まった冬晴れの下、日々の騒がしさをリセットして、心ときめくかわいいお土産を手に取ってみませんか。今回は圧倒的な愛らしさと共に、地域の魅力とこだわりが詰まったお土産をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「愛知県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「名前がかわいいのと、見た目が食べるのがもったいないかわいさがある」（30代女性／神奈川県）、「思わず笑顔になるようなカエルのモチーフがかわいいと思うからです」（30代女性／宮城県）、「カエルの見た目のマリトッツォで、駅で見かけた時ついつい購入しました」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「ヒヨコ型の見た目がかわいいしふわふわの食感がいいです」（60代女性／千葉県）、「箱に入っている何匹ものぴよりんがこちらを向いているさまが圧倒的にカワイイ」（40代女性／広島県）、「ひよこの形をしたケーキそのものが反則級に可愛いです。つぶらな瞳とふわふわした質感がたまりません。『ぴよりんチャレンジ』という言葉があるくらい崩れやすい繊細さも含めて、愛おしくなるお土産だと思います。季節限定のバージョンなどもあって、どれも全部かわいいです」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「愛知県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ケロトッツォ（青柳総本家）／38票2位にランクインしたのは、老舗・青柳総本家の「ケロトッツォ」です。「カエルまんじゅう」をアレンジし、マリトッツォのように特製クリームをサンドした進化系の和スイーツ。ニッコリ笑うカエルの表情と、あふれんばかりのクリームが調和した愛くるしいルックスが、幅広い世代の心をつかんでいます。
回答者からは「名前がかわいいのと、見た目が食べるのがもったいないかわいさがある」（30代女性／神奈川県）、「思わず笑顔になるようなカエルのモチーフがかわいいと思うからです」（30代女性／宮城県）、「カエルの見た目のマリトッツォで、駅で見かけた時ついつい購入しました」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：ぴよりん（ジェイアール東海フードサービス）／116票圧倒的な票数を集めて1位に輝いたのは、「ぴよりん」でした。名古屋コーチンの卵を使用したプリンをババロアで包み、粉末状のスポンジをまとわせたひよこ型スイーツです。つぶらな瞳と羽の造形が非常に繊細で、その崩れやすさから「ぴよりんチャレンジ」という言葉が生まれるほど。SNSでも見た目のかわいさが話題となっています。
回答者からは「ヒヨコ型の見た目がかわいいしふわふわの食感がいいです」（60代女性／千葉県）、「箱に入っている何匹ものぴよりんがこちらを向いているさまが圧倒的にカワイイ」（40代女性／広島県）、「ひよこの形をしたケーキそのものが反則級に可愛いです。つぶらな瞳とふわふわした質感がたまりません。『ぴよりんチャレンジ』という言葉があるくらい崩れやすい繊細さも含めて、愛おしくなるお土産だと思います。季節限定のバージョンなどもあって、どれも全部かわいいです」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)