「レクサス高級SUV」に続きまた「もう1台」購入!?

2025年12月21日、お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の長田庄平さんがYouTubeチャンネル「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」を更新し、新たにクルマを購入したことを報告して、話題を呼んでいます。

今回、発信された動画に付けられたタイトルは「【2025年車納め】長田がまた買っちゃいました」。

【動画】超カッコいい！ これが「チョコプラ長田」が「スポーツカー即決」実際の模様です！ 動画で見る

というのも、同チャンネル2025年8月1日更新分の動画にて、長田さんは高級SUV・レクサス「GX550 OVERTRAIL」（約1300万円）を購入する様子を公開したばかりなのです。

新車購入のモチベーションが止まらない彼のハイペースぶりには、周囲の人たちも引いている模様。今回の動画で共演したお笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍さんは、苦笑いを浮かべながら「どういうことだよ！ いい加減にしろって。おまえ、買いすぎだよ、さすがに（笑）」と、長田さんにツッコミを入れていました。

そんな長田さんが今回購入したクルマは、トヨタの「GRヤリス」です。

現在、長田さんはABEMAラリージャパン応援隊長を務めており、その一環としてすでにこのクルマを体験済み。どうやら、そこから長田さんは購買欲が止まらなくなってしまったようです。

動画内では「GRヤリスを試乗させていただいたんですよ。で、買う！ ラリー熱が上がっちゃって」と、衝動が抑えられず購入を決めた心境を明かしていました。

さっそく、販売店で商談を開始する長田さん。特に彼が注目していたのは、GR-DAT（8速オートマチックトランスミッション）が優秀という点でした。

プロのシフトチェンジを2ペダルで体験できるというふれこみで2024年に新設定されたGR-DATですが、長田さんは今回「マニュアルに乗りたい」と、あえて6速MT仕様を選択しています。

そんな彼に対し、GRヤリスのおすすめポイントを次々と力説する担当者。最初に紹介されたおすすめポイントは、アクセルを踏んだ際に聴こえてくる排気音……つまり、サウンド面でした。

担当者による「クルマは楽器です」というプレゼンはかなり響いたらしく「俺は今日、楽器を買いに来たんですよ」と、すっかりその気になる長田さん。

ここからはもう、完全なるノンストップ状態に。グレードに関しては、「（RZ）High performance（ハイパフォーマンス）にしましょう」と最上位を即決する長田さん。

ちなみにRZ High performanceの車両価格（消費税込み）は448万円で、冷却性能と空力性能を高めた「RZ High performance＋Aero performance package（エアロパフォーマンスパッケージ）」にすると、547万5000円に跳ね上がります。

加えて、エンジンを冷やすサブラジエーター（11万円）やカーナビ（12万3200円）などオプションをおすすめされる度に「安い！」「付けときましょう！」を連発。

こうしてカスタマイズをどんどん重ねていった結果、最終的な見積もりは総額664万5170円でした。

しかし、当の長田さんは「お安い！ これでラリーカーが買えるなら安いですよ。このままサーキットで走れる仕様ですから」と、満足げです。

GRヤリスは、2020年1月に開催されたカスタムカーの祭典「東京オートサロン2020」で世界初公開され、ラリーで勝てることを目標として開発された4WDスポーツモデルで、「モータースポーツ用の車両を市販化する」という発想で誕生しました。

つまり、「これでラリーカーが買えるなら」という言葉は決して言い過ぎではないということ。とはいえ、長田さんはGX550 OVERTRAILを8月に購入したばかりです。そのハイペースぶりは、少々心配になってしまいますね。

今回のYouTubeには「我々が服買うみたいなペースでクルマ買うやんw」「季節の変わり目にクルマを買う男w」というコメントも書き込まれており、止まらない長田さんの購買欲はいろいろな意味でファンを喜ばせているようです。

そんな彼のカーライフに、今後も注目です。