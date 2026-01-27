本日の予定【発言・イベント】
10:30 中国工業企業利益（12月）
14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
28日2:00 ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロに関する会議出席
3:00 米5年債入札（700億ドル）
4:15 ウィリスNZ財務相、財政支出特別委員会出席
衆院選公示、2月8日投開票
米FOMC開催（1日目、28日まで）
EUインド首脳会議
米国、地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から正式離脱
ゴールドマンサックス主催マクロ会議（香港、28日まで）
欧米主要企業決算
ボーイング、TI、クリスチャンディオール、LVMHモエヘネシールイヴィトン
※予定は変更することがあります
