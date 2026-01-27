10:30 中国工業企業利益（12月）

14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

28日2:00 ナーゲル独連銀総裁、デジタルユーロに関する会議出席

3:00 米5年債入札（700億ドル）

4:15 ウィリスNZ財務相、財政支出特別委員会出席



衆院選公示、2月8日投開票

米FOMC開催（1日目、28日まで）

EUインド首脳会議

米国、地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から正式離脱

ゴールドマンサックス主催マクロ会議（香港、28日まで）



欧米主要企業決算

ボーイング、TI、クリスチャンディオール、LVMHモエヘネシールイヴィトン



※予定は変更することがあります

外部サイト