英首相　中国訪問は英国にとって大きなチャンス、中国を無視するのは賢明ではない

英国のスターマー首相は、今週の中国訪問は英企業にとって大きなチャンスだとコメント。よく米国か中国かどちらかを選べと言われるが、そんな選択はしないと付け加えた。



英国は米国と非常に緊密な関係を築いている、今後も関係も維持していく。ただ、中国は世界第2位の経済大国でありビジネスチャンスもある、中国を無視して目を背けるのは賢明ではない。



スターマー首相は29日から31日まで中国を訪問する予定。英国首相による訪中はおよそ8年ぶりで、習近平国家主席と会談し英中関係改善を図る。英首相の中国訪問はトランプ氏を怒らせることになるだろう。カナダ首相が中国との関係を強化したことでトランプ氏はカナダに対し100%関税を警告している。

