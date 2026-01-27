将棋界の歴史を塗り替える戦いが、あす27日、大阪・関西将棋会館で幕を開ける。史上初の「女性棋士」誕生を目指し、福間香奈女流六冠（33）が挑む棋士編入試験五番勝負の第1局。その立ちはだかる最初の壁として、現役最年少棋士の山下数毅四段（17）が登場する。2025年10月にプロ入りしたばかりの新鋭が、運命の開幕戦を前に静かな闘志を燃やしている。

【映像】“試験官”の重責を担う山下四段の表情

決戦を直前に控えた山下四段に、気負いは全く感じられない。試験官という大役を任された心境を問われると、「試験官は自分から選んでなるものではないですし、なったからにはやるしかないというそれだけ」と淡々と語った。周囲の喧騒をよそに、「（試験官の仕事が）来そうという噂は聞いていたので、やはりなという感じ」と、冷静に状況を受け止めている姿は17歳とは思えぬ落ち着きぶりだ。

対戦相手となる福間女流六冠は、2022年以来2度目の挑戦となる。前回は無念の不合格に終わったが、今回は結婚・出産を経て精神的にもタフさを増して戻ってきた。山下四段もその実力を高く評価しており、「福間女流六冠は序盤から工夫した作戦などしていて、終盤も非常にキレがあるなと思っている」と分析。女流棋界の第一人者に対し、リスペクトを抱きつつも警戒を怠らない。

この歴史的な一番に向けて、特別な準備や相談はあったのか。その問いに対しても、「編入試験の試験官になることについて、特別誰かと話したことはない」とキッパリ。あくまで己の将棋を貫く姿勢を崩さない。「どんな対局を見せたいか」との質問には、「いつも通り丁寧に指したい。あまり意識せずしっかり準備して臨みたい」と、自然体で盤面に向かう覚悟を示した。

棋士編入試験は、直近のプロ入り棋士5人を試験官として行われる五番勝負。3勝すれば合格となり、女性初の「棋士」が誕生する。第1局の試験官は、制度上最もプロ入りが新しい棋士が務める決まりだ。今回の山下四段は、まさにその筆頭。プロデビューからわずか数ヶ月で巡ってきた大舞台だが、その眼差しは一点を見据えている。

注目の第1局は27日午前10時対局開始。若き天才が先輩の意地を見せるか、それとも女流最強のプライドが新たな扉をこじ開けるか。盤上の熱戦から目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）