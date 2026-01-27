今回は、妻に離婚を告げられた夫が、生きる気力を失ったエピソードを紹介します。

妻から離婚届と手紙が届き…

「妻との間に双子の子供が生まれ、残業や副業を頑張りました。というのも、何かとお金が必要になると思ったからです。

そしてある日、双子の育児や家事を頑張ってくれている妻に、花束や高価なアクセサリーをプレゼントしたんです。でも妻には『こんなものが欲しいんじゃない！』と、なぜかキレられてしまいました。さらに妻は、双子を連れて家出し、遠方にある義実家に帰ってしまったんです。

しばらく妻とは連絡が取れない状態が続いていましたが、ある日義父から連絡があり、義実家に行きました。しかしそこでは妻に『離婚したい』と言われてしまいました。

それから半月後、離婚届とともに妻から『今までありがとう。でも辛くてもう一緒にいられない』と書かれた手紙が届きました。仕方なく離婚を受け入れましたが、毎日職場に行くたびに『俺、何のために働いているんだろ……』と思ってしまいますし、正直生きる気力がありません」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ 妻や子供たちのために残業や副業を頑張っていたとのことですが、妻としてはそれよりも、育児をもっとしてほしいという気持ちがあったかもしれませんね……。

