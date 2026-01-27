　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円安の5万2580円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

56671.59円　　ボリンジャーバンド3σ
55119.73円　　ボリンジャーバンド2σ
53567.86円　　ボリンジャーバンド1σ
53210.00円　　一目均衡表・転換線
53142.00円　　5日移動平均
52885.25円　　26日日経平均株価現物終値
52580.00円　　27日夜間取引終値
52016.00円　　25日移動平均
51620.00円　　一目均衡表・基準線
50513.47円　　75日移動平均
50464.14円　　ボリンジャーバンド-1σ
49965.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
48912.27円　　ボリンジャーバンド2σ
48535.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
47360.41円　　ボリンジャーバンド3σ
43726.25円　　200日移動平均


