日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円安の5万2580円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
56671.59円 ボリンジャーバンド3σ
55119.73円 ボリンジャーバンド2σ
53567.86円 ボリンジャーバンド1σ
53210.00円 一目均衡表・転換線
53142.00円 5日移動平均
52885.25円 26日日経平均株価現物終値
52580.00円 27日夜間取引終値
52016.00円 25日移動平均
51620.00円 一目均衡表・基準線
50513.47円 75日移動平均
50464.14円 ボリンジャーバンド-1σ
49965.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
48912.27円 ボリンジャーバンド2σ
48535.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
47360.41円 ボリンジャーバンド3σ
43726.25円 200日移動平均
株探ニュース
