TOPIX先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比23.5ポイント安の3532ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3817.70ポイント ボリンジャーバンド3σ
3719.01ポイント ボリンジャーバンド2σ
3620.31ポイント ボリンジャーバンド1σ
3604.25ポイント 一目均衡表・転換線
3585.70ポイント 5日移動平均
3552.49ポイント 26日TOPIX現物終値
3532.00ポイント 27日夜間取引終値
3521.62ポイント 25日移動平均
3515.75ポイント 一目均衡表・基準線
3422.93ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3379.04ポイント 75日移動平均
3366.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3324.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
3252.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3225.54ポイント ボリンジャーバンド3σ
3052.75ポイント 200日移動平均
株探ニュース
