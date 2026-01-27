　27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比23.5ポイント安の3532ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3817.70ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3719.01ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3620.31ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3604.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3585.70ポイント　　5日移動平均
3552.49ポイント　　26日TOPIX現物終値
3532.00ポイント　　27日夜間取引終値
3521.62ポイント　　25日移動平均
3515.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3422.93ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3379.04ポイント　　75日移動平均
3366.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3324.23ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3252.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3225.54ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3052.75ポイント　　200日移動平均


株探ニュース