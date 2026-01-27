　27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比21ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

781.53ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
753.41ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
725.28ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
720.34ポイント　　200日移動平均
719.07ポイント　　26日東証グロース市場250指数現物終値
717.00ポイント　　5日移動平均
715.00ポイント　　一目均衡表・転換線
700.72ポイント　　75日移動平均
699.00ポイント　　27日夜間取引終値
697.16ポイント　　25日移動平均
692.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
684.50ポイント　　一目均衡表・基準線
669.04ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
664.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
640.91ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
612.79ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース