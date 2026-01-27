グロース先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比21ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
781.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
753.41ポイント ボリンジャーバンド2σ
725.28ポイント ボリンジャーバンド1σ
720.34ポイント 200日移動平均
719.07ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値
717.00ポイント 5日移動平均
715.00ポイント 一目均衡表・転換線
700.72ポイント 75日移動平均
699.00ポイント 27日夜間取引終値
697.16ポイント 25日移動平均
692.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
684.50ポイント 一目均衡表・基準線
669.04ポイント ボリンジャーバンド-1σ
664.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
640.91ポイント ボリンジャーバンド2σ
612.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
781.53ポイント ボリンジャーバンド3σ
753.41ポイント ボリンジャーバンド2σ
725.28ポイント ボリンジャーバンド1σ
720.34ポイント 200日移動平均
719.07ポイント 26日東証グロース市場250指数現物終値
717.00ポイント 5日移動平均
715.00ポイント 一目均衡表・転換線
700.72ポイント 75日移動平均
699.00ポイント 27日夜間取引終値
697.16ポイント 25日移動平均
692.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
684.50ポイント 一目均衡表・基準線
669.04ポイント ボリンジャーバンド-1σ
664.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
640.91ポイント ボリンジャーバンド2σ
612.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース