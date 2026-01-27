野球解説者の赤星憲広さんがプロ野球・阪神の春季キャンプに参加。テーマは“新戦力の発掘”といいます。

2月1日から25日まで1軍2軍ともに沖縄で開催される阪神の春季キャンプ。赤星さんが4年連続で臨時コーチとして参加します。

現役時代赤星憲広さんは2001年の入団から5年連続でセ・リーグ盗塁王を獲得しました。昨季も臨時コーチで参加した際に走塁の指導をしていました。

2019年から5年連続でリーグトップの盗塁数を誇っていた阪神でしたが、2024年はチーム盗塁数が41でリーグ5位。しかし昨季は再び“走る阪神”に姿を変え、リーグ唯一の100盗塁を記録し再び盗塁数トップになりました。

臨時コーチを務める赤星さんは「機動力が復活してリーグ優勝した。今のレギュラー陣が走塁と盗塁の意欲がものすごく高い。だからこそ控えの選手が機動力を使えるか。ルーキーも含め足が武器になる選手がいるのでその中でレギュラーを脅かす存在になって欲しい」とコメントしました。

(2026年1月25日放送Going! Sports&Newsを再構成)