3月のWBCに向けて出場予定の選手を新たに10人発表。侍ジャパンの井端弘和監督が2大会連続の招集となった郄橋宏斗投手(中日)へ期待を寄せていました。

郄橋投手は23年に続き2大会連続の選出。前回大会では決勝のアメリカ戦で登板し、マイク・トラウト選手(エンゼルス)から三振を奪うなど、無失点リリーフ。計3試合に登板し、世界一を味わいました。

井端監督は郄橋投手の選出理由について、「MLBのボールをすごく操れているなということ。日本のボールよりMLBの方が非常にコントロールがよかったなというところでは期待しています」と高評価。「しっかりとキャンプなどで調整をして宮崎に来てほしいなと思います」と話しました。

郄橋投手は2024年シーズンに12勝、防御率1.38をマーク。最優秀防御率に輝きました。昨季は8勝10敗、防御率2.83も初の開幕投手を務めています。

2大会連続の選出となった23歳は、「WBC日本代表への選出、大変光栄に思います。日の丸を背負うことに責任を持ち戦っていきます。チームの勝利のために何ができるかを考え全力を尽くし、目一杯腕を振りたいと思います。そしてもう一度世界一をとれるように頑張ります！」とコメントしています。