大阪国際女子マラソン

大阪に日本女子マラソンの歴史があった。26歳・矢田みくに（エディオン）が2時間19分57秒で日本人トップの4位に入った25日の大阪国際女子マラソン。発着の大阪・ヤンマースタジアム長居にレジェンドたちが集結した。40年あまりの女子マラソンの歴史を支えてきた名ランナーたちも、新星の登場を喜んだ。

会見場後方の席に、豪華な顔ぶれがあった。2000年シドニー五輪金メダルの高橋尚子さん（53）、04年アテネ五輪で優勝した野口みずきさん（47）、1992年バルセロナ、96年アトランタ五輪連続メダルで日本陸連会長の有森裕子さん（59）……。いずれもテレビ放送の解説などで、マラソン大会では珍しい光景ではないが、それでも存在感は抜群だ。

パリ五輪で陸上競技のトリを飾った女子マラソンだが、五輪での歴史は意外と浅い。1896年の第1回アテネ大会から行われている男子に対し、女子は1984年ロサンゼルス大会から。今では考えられないが、70年代までは「長距離は身体的な負担が大きく、女子にマラソンは危険」と禁じられていたのだ。

日本陸連が女子を正式に競技として認めたのが80年。男子では瀬古利彦や茂と猛の宗兄弟が世界的に活躍していた頃だ。そんな黎明期の女子マラソンを引っ張ったのが、この日配信の解説を担当した増田明美さん（62）。今では「細かすぎる解説者」として有名だが、当時は佐々木七恵さん（故人）とともに女子長距離の牽引車となり、ロス五輪に出場した。

増田さんが保持していた当時の日本記録は2時間30分30秒。その後、日本の女子マラソンは急激に進化する。88年には宮原美佐子が大阪で2時間29分37秒と増田の記録を更新。89年には小島和恵が2時間29分23秒に短縮し、91年の大阪で有森が2時間28分01秒を出す。小鴨由水、安部友恵、朝比奈三代子らが次々と更新し、98年には高橋が2時間25分48秒まで伸ばした。

2時間20分切りの「仲間入り」にレジェンド喜ぶ「顔もかわいいし、速いし」

2000年シドニー五輪で優勝した高橋は、翌01年のベルリンマラソンで女子として初めて20分を切る2時間19分46秒の世界記録をマーク。当時、高橋を筆頭に日本のレベルは世界的で、04年にはこの日テレビ解説をした渋井陽子が2時間19分41秒、さらに05年には野口が2時間19分12秒で走った。増田から20年、9人が11回（高橋が3回）日本記録を出し、10分以上縮めた。

五輪でも92年大会で有森が銀メダルを獲得した後、4大会連続でメダル獲得。日本の陸上は五輪で28個のメダルを獲得しているが、女子は6個だけ。そのうち4個（他は1928年800メートル銀の人見絹江と2024年やり投げ金の北口榛花）がマラソンだ。世界選手権でも91年から2013年まで11個ものメダルを獲得。女子マラソンは日本陸上の「お家芸」だった。

もっとも、この後は進化が止まる。一昨年の大阪で前田穂南が2時間18分59秒を出すまで19年間、日本記録は止まったまま。破られた野口さんが「やっと破ってくれた」というほど、長い時間を要した。20年近くかけて、ようやく13秒更新。その間に記録を伸ばした世界との差は広がってしまった。

日本女子にとって大きな壁だった（2時間）20分切り。これまで切ったのは、23年に2時間19分24秒を出した新谷仁美を含め5人だけだ。20年以上前に達成した野口、渋井、高橋の3人が、この日のテレビ解説。海外のトップ選手とデッドヒートを演じた矢田の「仲間入り」を、レジェンドたちが喜んだ。

渋井さんは、解説で「顔もかわいいし、速いし」と絶賛し、高橋さんも「ニューヒロイン誕生ですね」と興奮。会見後には高橋、野口、有森の五輪メダルトリオが矢田を激励した。前田の日本記録更新に続く同じ大阪での新星登場。集結した女子マラソンの「歴史」たちも、再び「お家芸」が輝く日を待ち望んでいる。



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。