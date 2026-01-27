うんこミュージアムでバレンタイン！限定コンテンツや来場者プレゼントなど徹底解説
笑顔が止まらない不思議な可愛さ
うんこミュージアムで
バレンタインイベント開催中
ナゴヤドット読者の皆様、今年のバレンタインはいつもと違う体験で大好きな人や友達、家族と一緒に特別な思い出を作りませんか？
昨年5月に「ららぽーと名古屋みなとアクルス」3階にオープンして以来、衰えることなく人気が続いている『うんこミュージアムNAGOYA』で、初めてのバレンタインイベント「ハッピーうんこバレンタイン2026」を開催中。
期間は2月27日(金)まで。
子どもだけでなく大人も思わずにっこりしてしまう、うんこ可愛い世界で、気軽に遊べるバレンタインを楽しめます。
『うんこミュージアム』は、うんこというユニークすぎるテーマを通して、誰もが子どもの頃のような何とも言えないワクワクを体験できる場所で、名古屋以外に東京と沖縄に常設店があり、これまでに250万人以上が訪れています。
今回のバレンタイン企画は、そんな話題の施設が初めて実施するバレンタインの特別企画として注目されています。
期間中は、バレンタイン限定のスペシャルコンテンツやSNSキャンペーンなど、今しかできない体験が満載です。
まずは、キャンペーン開始と同時に公開された公式YouTubeのPR動画から。
施設内での遊び方や楽しみ方がわかりやすく紹介されているので、来館前にぜひ予習しておきましょう。
屋内型の施設なので、寒い日のおでかけにもぴったり。天候に左右されずに遊べるのは嬉しいポイントです。
『うんこミュージアムNAGOYA』ではバレンタイン限定デザインのステッカーのプレゼントも。
数に限りがあるので、早めの来場がお勧めですね。
SNSで当たる！
ペアチケット&グッズキャンペーン
嬉しいプレゼントキャンペーンも見逃せません！
2月13日(金)～15日(日)までうんこミュージアム公式Xアカウントを使った抽選企画を実施。
ペアチケット22組44名分のプレゼントに、推しの「うんこ動物」への投票で、抽選で2名に動物ぬいぐるみが抽選で当たるWチャンスも。
応募はうんこミュージアムXアカウントのフォロー&キャンペーン投稿のリポストOR引用ポストで完了。
とても簡単な条件なので、気軽にチャレンジしてください！
お勧めコンテンツ
ここからは、バレンタインの雰囲気にぴったりな館内コンテンツをご紹介。どれも写真映えするスポットばかりで、デートや友達とのおでかけにもぴったりです。
●ウンコ・ボルケーノ
巨大な火山のようにうんこエネルギーが噴き出す体感型イベント。
迫力ある仕掛けがふたりの距離をぐっと縮めてくれます。
●うん語ネオン
世界各国の言語で「うんこ」と書かれたネオンサインがずらり。好きな言葉の前で写真を撮るのが定番フォトスポットです。
●愛のうんこルーム
カラフルな便器に座って、ちょっとユニークな空間でふたりの時間を。遊び心満点な空間で記念写真を撮るのも楽しいです。
●フライングうんこ
パステルカラーのうんこが宙を舞うフォトスポット。おそろいポーズで撮影すれば、SNS映えもばっちりです。
●ダンシングうんこルーム
うんこダンサーズと一緒に踊れるコンテンツ。あなたの動きをセンサーが感知して、館内のキャラクターたちも踊ってくれます。名古屋・東京限定です。
●Hop! Step! Jumpoo!
足元のカラフルなうんこを追いかけて踏みしめる、体を動かすアクティブなアトラクション。
童心に帰って楽しめます。
●プリっとプリンセス
うんこモチーフのスイーツや装飾が並ぶお茶会気分のエリア。可愛い空間でおしゃべりも弾みそうです。
●無限うんこ
万華鏡のように無限に広がるうんこ世界。
ふたりで覗き込んだ写真は、まさにバレンタインの思い出ショット。
うんこ可愛い限定グッズも
もちろん、バレンタイン限定ショップアイテムも販売中です。
全12種類の「うんこ動物」のぬいぐるみは1個2,200円、特大サイズのキングは3,000円、人気のこむぎは2,000円。
お気に入りを連れて帰れば、家でもハッピーな気分が続きそうです。
その他、リュックやバッグに付けられる「うんこ動物チャーム(1,200円)」や、バレンタイン限定の「ちびうんこペロペロキャンディ(500円)」、「うんこ動物キャラメル缶バッジ(1,300円)」など、ギフトにもぴったりなラインナップです。
まとめ
おもしろくて可愛いくて…
例年とはひと味違うバレンタイン
『うんこミュージアム NAGOYA』をはじめ、東京・沖縄でも同時開催される初のバレンタインイベント「ハッピーうんこバレンタイン2026」。
「ハッピーうんこバレンタイン2026」は、2026年1月22日（木）～2月27日（金）の約1ヶ月間にわたって実施。
家族、友達、カップルで楽しめるコンテンツがぎゅっと詰まったスペシャル企画です。
ちょっと変わったバレンタイン体験を求めている人は、ぜひ足を運んでみてください！
店舗名：うんこミュージアム NAGOYA
住所：名古屋市港区港明2-3-2ららぽーと名古屋みなとアクルス3F
営業時間：10:00～20:00(最終入場19:00)※土日祝～21:00(最終入場20:00)
定休日：無休
公式サイト：https://unkomuseum.com/