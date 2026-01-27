¥æ¡¼¥¹¾º³ÊÃÇ¤ê¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÆþ³Ø¡ÖÌÜ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¡¡¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÄ¶°ïºà¡ÄÆ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ø¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¿ÀÂ¼³Ø±à3Ç¯MFÂç¶õÀ±Æá¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¡×
¡¡¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¡¢¹âÂÎÏ¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤Î¥ê¡¼¥°ËÜ³Ê³«Ëë¤òÁ°¤Ë¸×»ëÃ¸¡¹¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿·¿ÍÀï¼¯»ùÅç¸©Âç²ñ¤«¤é¡£¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤È¤Î·è¾¡Àï¤ò±äÄ¹¤ÎËö¤Ë2-1¤ÇÀ©¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¥×¥íÃíÌÜ¡¦183cm¤ÎÂç·¿DFÂç¶õÀ±Æá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£CB¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤¹Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡£
¡Ö6Ëü¿Í¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ë¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤È¿®Íê¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¡¢½éÀï¤ÎÅì³¤³Ø±àÀï¡¢3²óÀï¤Î¿å¸ýÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤³¤½¤·¤¿¤¬½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤ÞËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¹áÀî¸©½Ð¿È¤ÎÂç¶õ¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ôU-15¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£U-18¾º³Ê¤ÎÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¤é»Ö´ê¤ò¤·¤Æ¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¡¢¹ç³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¸¢¤Ë¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤¬¤¤¤¤¤«¤ò¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤ËÌÜ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¡ÅÄ»Õ²¦¡Ê¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨¡Ë¤µ¤ó¤äÂçÇ÷ÎÝ¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂå¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢µ»½Ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤Ç¤Ï6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤ò¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¸Íø¤¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¥¥Ã¥¯¤Î¥¹¥¥ë¤âÈ´·²¡£¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÂç¶õ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥×¥íÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¾¡Éé¶¯¤µ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¼«¿È¤Î²ÝÂê¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÎ©¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë»õáÚ¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÀäÂÐ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤â¤¦°ìÅÙ¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿·¿ÍÀï¤Ç¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ú3-4-2-1¡Û¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¹¤¤»ëÌî¤Èº¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤Ï¤è¤ê¸úÎÏ¤òÁý¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁ°Àþ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ê¡¢1¥È¥Ã¥×2¥·¥ã¥É¡¼¤ÈÍí¤ó¤À¤ê¤È¡¢Á°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿·¿ÍÀï¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢U-17ÆüËÜ¹â¹»ÁªÈ´¸õÊä¤Î¹ç½É¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ÆÀÅ²¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤òÂ¸Ê¬¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¼éÈ÷¤â¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤È¤«ÅÀ¤È¤«¤ò·è¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÆü¡¹¤Ï¤â¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÈÀï½ÑÅª½ÀÆðÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯¹â¹»ºÇ¸å¤Î1Ç¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë