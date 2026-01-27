平河悠は今冬にハル・シティに加入した

イングランド2部ハル・シティのMF平河悠が加入直後から強烈なインパクトを残し続けている。

現地時間1月24日に行われた第29節スウォンジー戦では華麗なステップでのドリブル突破でチャンスを作り、スタジアムを沸かせた。

25歳の平河は今月19日にブリストル・シティからハル・シティへ期限付移籍が決定。ブリストルでは出番が限られていたなか、同カテゴリの上位クラブへと渡った。新天地デビュー戦となった第28節のプレストン戦（3−0）では途中出場からいきなりアシストを記録した。

2試合連続で途中出場となったスウォンジー戦では持ち前の推進力の高さを示した。左サイドのタッチライン際でパスを受けた平河はスピードに乗ってファーストDFを置き去りにすると、中央へ切れ込みながらのドリブルで2人のDFの間を突破。細かなステップでもう一人のDFもかわして中央へ進撃した。ペナルティーエリアの手前までボールを運ぶと、思い切りよく右足でシュート。GKに防がれて惜しくも得点にはつながらなかったが、キレのあるドリブルでチャンスを生み出した。

クラブ公式Xで平河の“4人抜き”の動画が公開されると、ファンも反応。「切れ味鋭すぎるだろ」「これはNEXT三笘と言われた平河悠が戻ってきた」「キレ増した？」「三笘薫と同じくらいドリブルうまい」と称賛するコメントが寄せられた。

前節は右サイドからのクロスでアシスト、この日は左サイドからのドリブル突破と、サイドを問わないパフォーマンスで存在感を示した平河。現在リーグ4位で、1部昇格を目指すハルの切り札となるのか。今後の活躍に期待が高まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）