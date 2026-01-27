イラン政権の遮断措置により数週間にわたり「ブラックアウト」状態となっていたイランで、インターネットが一時的に復旧し、流血鎮圧当時の惨状が国際社会に新たに伝えられた。

25日（現地時間）、米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）は、「イランでインターネットが一時復旧し、イラン人が海外にいる家族や知人に、自分が無事であることを伝えるメッセージを送ることができた」と報じた。

また、「当局による流血鎮圧の状況を詳しく説明するメッセージや映像、写真が海外に拡散し、イラン政府の強硬な鎮圧の実態を示す証拠がさらに増えた」と伝えた。

NYTは、最近イランで新たに入手した映像や写真、目撃者の証言などを基に、「治安部隊がテヘランのある警察署の屋上から6分以上にわたりデモ参加者に向けて発砲し、またカラジ郊外では数百人規模のデモ行進を狙って実弾を発砲した」と伝えた。

この日、米紙ワシントン・ポスト（WP）も、イラン各地から投稿された映像を基に、鎮圧当時の惨状を報じた。WPは、テヘラン北西部にある都市ラシュトの市場で、治安部隊が火災を避けて市場の外へ避難しようとしていた数十人のデモ参加者に対し、無差別に発砲したと伝えた。

目撃者のサマンさんは、「治安部隊が小銃を手に、市場の内部に向けて発砲していた」とし、「彼らは逃げる人々まで含め、あまりにも多くの人を殺した」と語った。

先月28日、深刻な経済危機をきっかけに発生したイラン国内の反政府デモは、政権退陣要求などへと激化した。当局は、デモが最も激化した今月8日、国内のインターネット接続を全面遮断したまま、流血を伴う鎮圧に乗り出した。

その後、当局は鎮圧に成功したとして、先週後半からインターネットを段階的に復旧させた。ただし、現在もインターネット接続は円滑ではなく、短時間のみ利用可能だという。

一方、イラン国家安全保障委員会が発表した今回のデモに関する公式の死亡者数は3117人で、このうち427人は治安部隊所属とされている。