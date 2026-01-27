年収300万円以下でも幸せに暮らしたい人に教えてあげたいこと・ベスト1とは？

そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「収入が低いから不幸」という思い込み

年収300万円以下だと聞くと、多くの人は反射的にこう考えます。

「将来が不安」「余裕がない」「幸せになれない」…

でも、その不安は本当に「収入」から来ているのでしょうか。

実際には、同じ年収でも、満たされている人と、常に不安な人がいます。

この差を生んでいるのは、お金の額ではなく、どこに意識を向けて生きているかです。

不安は毎日「届けられて」いる

『世界の果てのカフェ』という本では、私たちの不安の正体がはっきり言語化されています。

なぜ私たちは、今を生きるのではなく、人生の多くの時間を『いつか』の準備のために費やすのか。

その答えの一部が、毎日私たちに届けられるメッセージに含まれているの。

広告主は、人々の不安や、満たされたいという欲求に的確にうったえかければ、行動を起こさせられると知っているのよ。

つまり、不安は「現実を正しく見た結果」ではありません。

意図的につくられ、毎日刷り込まれている感情です。

「このままでは足りない」

「もっと備えないと危険だ」

「これを持っていないあなたは不十分だ」

そうしたメッセージにさらされ続ければ、年収に関係なく、人は不安になります。

幸せな人は「今」に住んでいる

年収300万円以下でも幸せに暮らしている人は、不安がないわけではありません。

ただ、不安を人生の中心に置いていないのです。

広告や周囲の声がつくる「将来の恐怖」「比較」「欠乏感」よりも、

・今日、どんな時間を過ごせたか

・誰と笑えたか

・自分が納得できる選択をしたか

を重視している。

「いつか余裕ができたら幸せになる」ではなく、今の条件の中で、どう生きるかを考えている。

その視点の違いが、同じ収入でも、人生の質を大きく変えます。

幸せに暮らすためのベスト1

年収300万円以下でも幸せに暮らしたい人に、教えてあげたいこと・ベスト1はこれです。

「不安を煽る声から、意識的に距離を取ること」

収入をすぐに増やせなくても、

・何に不安を感じさせられているのか

・それは本当に自分の問題なのか

を見極めることはできます。

幸せは、「条件が整った未来」にあるのではありません。

今をどう生きるか、どこに意識を向けるかにあります。

不安を減らせば、必要以上にお金を追いかけなくて済む。

そしてそのとき初めて、年収に振り回されない、自分の人生が始まるのです。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）