年収300万円以下でも幸せに暮らしたい人に教えてあげたいこと・ベスト1とは？
「収入が低いから不幸」という思い込み
年収300万円以下だと聞くと、多くの人は反射的にこう考えます。
「将来が不安」「余裕がない」「幸せになれない」…
でも、その不安は本当に「収入」から来ているのでしょうか。
実際には、同じ年収でも、満たされている人と、常に不安な人がいます。
この差を生んでいるのは、お金の額ではなく、どこに意識を向けて生きているかです。
不安は毎日「届けられて」いる
『世界の果てのカフェ』という本では、私たちの不安の正体がはっきり言語化されています。
その答えの一部が、毎日私たちに届けられるメッセージに含まれているの。
広告主は、人々の不安や、満たされたいという欲求に的確にうったえかければ、行動を起こさせられると知っているのよ。
つまり、不安は「現実を正しく見た結果」ではありません。
意図的につくられ、毎日刷り込まれている感情です。
「このままでは足りない」
「もっと備えないと危険だ」
「これを持っていないあなたは不十分だ」
そうしたメッセージにさらされ続ければ、年収に関係なく、人は不安になります。
幸せな人は「今」に住んでいる
年収300万円以下でも幸せに暮らしている人は、不安がないわけではありません。
ただ、不安を人生の中心に置いていないのです。
広告や周囲の声がつくる「将来の恐怖」「比較」「欠乏感」よりも、
・今日、どんな時間を過ごせたか
・誰と笑えたか
・自分が納得できる選択をしたか
を重視している。
「いつか余裕ができたら幸せになる」ではなく、今の条件の中で、どう生きるかを考えている。
その視点の違いが、同じ収入でも、人生の質を大きく変えます。
幸せに暮らすためのベスト1
年収300万円以下でも幸せに暮らしたい人に、教えてあげたいこと・ベスト1はこれです。
「不安を煽る声から、意識的に距離を取ること」
収入をすぐに増やせなくても、
・何に不安を感じさせられているのか
・それは本当に自分の問題なのか
を見極めることはできます。
幸せは、「条件が整った未来」にあるのではありません。
今をどう生きるか、どこに意識を向けるかにあります。
不安を減らせば、必要以上にお金を追いかけなくて済む。
そしてそのとき初めて、年収に振り回されない、自分の人生が始まるのです。
