東京駅八重洲口地下と北口に広がる飲食エリア『東京駅一番街、にっぽんグルメ街道』と『東京駅一番街 東京グルメゾン』。和・洋・中がバランスよく揃うが、中でも肉料理に注目。がっつり肉を！や、肉で一杯!!なんてときに足を運んでほしい店をピックアップした。その味、その価格、ぜひ堪能してみて！

5位【ライター菜々山セレクト】特別な1杯をいつでも！駅最大のビアホール『東京 数寄屋橋 ニユートーキヨービヤホール』＠東京駅一番街

朝10時の口開けと同時に客がなだれ込む東京駅でも最大のビアホールだ。中央に設置されたバーカウンターは舞台さながらで、伝統のスイングカランから一度注ぎするマイスターの手さばきにも惚れ惚れする。

カミカツ1880円

『東京 数寄屋橋 ニユートーキヨービヤホール』カミカツ 1880円 衣はサクサクの食感で下に忍ばせたキムチ味のコールスローとの組み合わせが抜群！先代から受け継ぐ同店の名物メニュー

こんもりとした泡に閉じ込めた琥珀色の液体は、麦の香りとおだやかな苦味が立っていて、キメ細やかな炭酸が喉を滑る心地良さ。朝から夜まで、そんな至福の1杯にありつける安心感は絶大だ。

さらに駅構内の飲食店では珍しく店内に喫煙室も設置しており、宴会利用にも重宝している。

［住所］東京駅一番街地下1階・にっぽん、グルメ街道

［電話］03-3216-1201

［営業時間］10時〜23時、日・祝：〜22時（フード60分前、ドリンク45分前LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

4位【編集・武内セレクト】気軽に楽しくがモットー、いつも賑わうワイン酒場『大衆ビストロ JILL（ジル）』＠東京駅一番街

友人や仲間と気楽にグラスを傾けられる、そんなゴキゲンなワイン酒場はやっぱり貴重な存在だ。

メニューの主軸は肉料理。どれも王道のフレンチにオリジナルのアレンジを効かせた遊び心も楽しさ満点だ。40種類ほど揃うワインはボトルで3千円台から用意されているので、ためらいなくグビグビいける。

東京トンテキランチ（200g）1500円

『大衆ビストロ JILL（ジル）』東京トンテキランチ（200g） 1500円 サイズは100gから300gまで3段階からチョイス。ソースは写真のガーリックの他に甘旨ジンジャー、ピリ辛トマトもある

ランチには肉のサイズとソースを選べるトンテキ定食を。もちろんアラカルトも準備万端で昼飲みも大歓迎。スタッフのサービスも気が利いていて、いつでも快適に過ごせるのもありがたい。

『大衆ビストロ JILL（ジル）』100席もある広い店内は平日でも満席御礼。予約してから訪れよう

［住所］東京駅一番街2階・東京グルメゾン

［電話］03-6551-2080

［営業時間］11時〜23時（フード22時20分、ドリンク22時40分LO）※日・祝：〜22時（フード21時20分、ドリンク21時40分LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩1分

3位【ライター菜々山セレクト】ファン垂涎！レジ奥に広がるシウマイの世界『横濱崎陽軒』＠東京駅一番街

初めての出合いはまだほんの子供だった頃。父親が上京の際、お土産で買ってきたシウマイ弁当に夢中になったっけ。

以来ずっと旅の車中で、晩酌のお供にと寄り添ってくれてきた。そんなファンなら素通りできないのが物販店のレジ奥にひそむイートイン。“冷めても旨い”でお馴染みのそれを、蒸したてで出してくれるのだ。

選べるシウマイ＋アルコールドリンクセット（シウマイ6種盛り合わせ900円、氷結冷凍レモンサワー450円）

『横濱崎陽軒』選べるシウマイ＋アルコールドリンクセット（シウマイ6種盛り合わせ 900円、氷結冷凍レモンサワー 450円） 大定番の昔ながらのシウマイを筆頭に、えびシウマイや黒豚シウマイ、季節のシウマイなど、横浜工場から直送されたものを蒸したてで1個ずつ味わえる

湯気をまとった熱々に挑んでみれば、豚肉のコクも玉ねぎの甘みも立っていて、いつもと違う表情に愛おしさがさらに増す。

そして弁当の名おかず、「筍煮」と「マグロのネギ和え」もオンメニュー。ビールやサワーのつまみとして味わえるのだから、まさに夢のよう。

そして新たな出合いもあった。それがカレー。具に「昔ながらのシウマイ」を使い、ソースはりんご果汁やチャツネを効かせたフルーティな甘みから、スパイスのキレを感じる上等な味わい。そんなシウマイバルは、お膝元の横浜中華街店と、ここ東京駅店の2店舗限定だ。

［住所］東京駅一番街地下1階・にっぽん、グルメ街道

［電話］03-3201-5600

［営業時間］11時〜22時（21時LO）※物販は10時〜

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

2位【編集・武内セレクト】牛もつ×明太子背徳の旨さにまっしぐら！『博多かねふく ふく竹』＠東京駅一番街

どうしようもないくらい明太子が好きだ。いつもはご飯にちょびっとのせて大事に味わっているのに、こんなにも大盤振る舞いなんて、なんだがイケないことをしている気分になる。老舗メーカー『博多かねふく』の直営だからこそできる技だろう。

かねふく明太もつ鍋（1人前）2500円

『博多かねふく ふく竹』かねふく明太もつ鍋 1人前 2500円（写真は2人前・注文は2人前から） 鍋ツユはあっさりとした昆布ダシで国産牛もつと明太子、それぞれの旨みをつないでいる。もつは小腸、シマチョウのほかギアラやハツも。それぞれの食感や味わいの違いを楽しめる

テーブルに備え付けたIHコンロでくつくつやって、火が通った粒々で全体が桜色に染まったら、さあ食べごろ。野菜の下には新鮮な小腸やシマチョウなど4種類の国産牛もつがたっぷり入り、明太子のコクがその旨みを増幅させている。

こんな強豪同志のかけ合わせなのに、クドさがなく両者の長所を伸ばし合う一体感に舌を巻くばかり。さらに〆はご飯とチーズでリゾットにして、ひと粒残さず平らげる。

このたまらぬ背徳感が快感の記憶に刻まれて、東京駅に来るとやっぱりここへ足が向いてしまうのだ。

『博多かねふく ふく竹』主任 大塚慎一さん

主任：大塚慎一さん「レジで工場直送の明太子も販売しています」

［住所］東京駅一番街地下1階・にっぽん、グルメ街道

［電話］03-6268-0311

［営業時間］10時〜22時（21時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲地下中央口から徒歩2分

1位【ライター菜々山セレクト】飲んべえ喝采の酒に狙いを定めた珠玉のつまみたち『酒場シナトラ 東京店』＠東京駅一番街

東京駅一番街にはご当地の味を集めた『にっぽん、グルメ街道』に『東京ラーメンストリート』、『東京おかしランド』とわくわくするような食のエリアが充実。

とはいえ飲みに行くとなったら八重洲北口を出て2階に上がった『東京グルメゾン』が最適解だ。というのもハイボールバーにビアホール、はたまたビストロや居酒屋が軒を連ねていて、どこに入るか目移りするほど。ならば本誌が背中を押そう。

まず目指すべきは『酒場 シナトラ』だ。理由は明快、揃いも揃った佳肴たち。そんな品書きのトップを飾るのが桃色に艶めく牛刺しだ。モモやハツ、タンを塊ごと低温調理して、舌を撫でるしっとり感が官能的。

牛刺しの盛合せ（1人前）690円、黒毛和牛のねぎま焼き1780円、自家製赤海老の塩辛880円

『酒場シナトラ 東京店』（手前）牛刺しの盛合せ（1人前） 690円 低温で火入れした身はしっとりとした繊維の中に旨みが凝縮 （左奥）黒毛和牛のねぎま焼き 1780円 ランプを中心とした赤身部位とねぎを醤油の甘辛いタレで。噛むほどに黒毛和牛の風味が膨らむ （右奥）自家製赤海老の塩辛 880円 新鮮な身をピリ辛仕立ての塩麹で和えた。酒のアテに最高だ

さらにねぎま焼きのほか、すき焼きやローストなど黒毛和牛を使ったつまみも数多し。とはいえ魚介だって負けちゃいない。

各地の漁港から届く鮮魚の刺身は淡い味わいの白身は白ポン酢で、脂の乗ったネタには海苔餡を添えてと素材を活かす捻り技が効いている。酒にズバンと狙いを定めたそんな料理に全飲んべえが歓喜するのだ。

ちなみに日本酒は爽快系から濃醇系まで幅広く、加えて低速ジューサーで搾った果汁のレモンサワーなどアルコールの揃えも隙なしだ。

『酒場シナトラ 東京店』料理長 黒澤充也さん

料理長：黒澤充也さん「金曜や週末は混み合うので予約がおすすめです」

［住所］東京駅一番街2階・東京グルメゾン

［電話］03-6551-2070

［営業時間］11時〜23時（22時LO、平日ランチ11時〜14時）、日・祝：11時〜22時（21時LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩1分

