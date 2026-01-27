「お前もちゃんこが染みてきたな」…日本人が意外と知らない、伝統ある「相撲界の隠語」

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

角界にも多くの業界用語が存在

後ほど紹介するが、角界には「コンパチ」というパチンコから転じた隠語がある。

隠語というと、テレビの「業界用語」を思い浮かべる人も多いのではないか。「ザギンでシースー」（銀座で寿司）は、ギャグになるほど広く知られている。

テレビの業界用語は、どのようにして生まれたのか。元TBSの名物プロデューサーで、「8時だョ！全員集合」や「世界ふしぎ発見！」などを立ち上げた峰岸進さんに尋ねたことがある。

「テレビが各業界のハブだったんだよ」

ハブは車輪やプロペラの中心部のこと。様々なものを結ぶ中心装置という意味もある。峰岸さんによると、報道や芸能、音楽、演劇などあらゆる人たちがテレビ局に出入りし、それぞれの業界内でとどまっていた風習や言葉の交流が生まれた。そして、面白そうなことを他業界の人がマネることで、独特の「業界用語」が生まれていったという。

峰岸さんによると、その世界でしか通用しない隠語や用語には、ストレートな表現を避けられる利点もあるという。

たとえば、音楽。高校の吹奏楽部でもそうだが、演奏家は「ド・レ・ミ・ファ・ソ……」とはいわない。ドイツ語で「ツェー・デー・エー・エフ・ゲー……」という。そんな音楽業界で「ツェー」といえば、「ドレミの『ド』」と同時に、「1」を指す。そこで生まれた業界用語が、

《頼むよ、エーマンゲーセン》

3万5,000円を貸してくれ、という意味だ。

大昔の笑い話--というか、いまでは不謹慎な言葉も教わった。

テレビ番組のキャスティングで、セクシーな女性を配したい。そんな時、「彼女、どう？」という提案に、「でも、あのナオン、パイオツ、カイデーだけど、モモー、トイフーなんだよなあ」。

「それに、仲間内だけの符丁を使うと、互いの連帯感も高まるでしょ」と峰岸さん。

隠語はテレビ界にとどまらない。「ホシをシャブでパクる」なんて警察隠語は、映画やドラマでみなさんご存じだろう。

相撲界にも、様々な隠語がある。

有力後援者を表す「タニマチ」という言葉は広く知られているが、そのほかにも数え切れないほどの隠語がある。

昔の力士が花札を好んだワケ

いまは絶対禁止だが、相撲界ではかつて「勝負勘が養われる」と、仲間内での賭け事に目くじらを立てることはなかった。

相撲解説者だった故北の富士さんと、博打の話をした時のこと。北の富士さんが「俺は、麻雀はやらなかったなあ」と昔話を始めた。牌をつまむしぐさをしながら、「見ろ、脇が甘くなるだろ」。では、何をやったのか。

「力士は花札だよ」

札をめくるしぐさをしながら、「ほら、脇が締まるだろ」。

大昔の笑い話だが、たしかにかつての力士は、よく花札をやったそうだ。そのせいか、花札や博打に絡む隠語も多い。

《テラ切る》は、ピンハネしたりお金やものを盗むこと。賭場の場所代の「寺銭」からきている。

《シカかます》は、無視。花札で10月を表すモミジ。その10点札はシカがそっぽを向いている。そこから生まれたのが、シカトだ。

「おこめがなくて」なんて親方に言われ、「じゃあ、こんどたくさん持って行きますよ」なんて言うと大変なことになる。《おこめ》は、お金のこと。

日馬富士「愛の決め手は首投げです」の意味は…

「相撲時間」という言葉がある。どんな意味を想像するだろうか。朝日新聞の同僚記者の多くは、こう感じていた。

「相撲界はルーズなので、数分〜数十分遅れて始まる」

その真逆だ。角界では30分〜1時間前集合が基本。多くの会議や行事は予定時刻の前に始まってしまう。いまだから記すが、十数年前の名古屋場所の新弟子検査で、開始予定の2分前に病院に着いたらすべて終わっていて、脂汗を垂らしたことがある。

時間にまつわる隠語も多い。《石炭たく》は急ぐこと。《かんつける》はのんびりすること。「かんつけてんじゃねえぞ。石炭たいてこい」なんて使い方をする。

力士にとって、食べることは仕事だ。食事に関する隠語も多い。《えびすこ》は、たくさん食べること。《ちゃんこが染みる》は、角界のしきたりに慣れていくこと。

公の場では説明できない隠語もある。元横綱日馬富士の婚約会見。「愛の決め手は？」と問われ、「首投げです」と日馬富士。テレビのリポーターたちは訳がわからない様子だったが、相撲記者は全員が噴き出した。「首投げ」の意味は……。ここでは書けない、まさに隠語です。ということでお察しください。

親方衆から聞いた隠語一覧

親方衆から聞いた隠語とその意味などをまとめてみたい。

【えびすこが強い】【そっぷ】《えびすこが強いのに、そっぷだよ》（意味＝大食いなのに、太らない）

食欲、大食漢を意味する「えびすこ」は諸説あるが、豊作や豊漁、商売繁盛を祈願する「えびす講」からきたとも言われる。「そっぷ」は細身の力士。トリガラでそっぷ（スープ）を取ったことにたとえている。太った力士は「あんこ」という。

【顔じゃない】《博多帯が欲しい？ 顔じゃないよ》（意味＝博多帯が欲しい？ まだそんな貫禄や実力じゃないよ）

力士は幕下に昇進しないと、高級品の博多帯の着用は許されない。履物も、最も下の序ノ口は裸足に下駄で、雪駄は許されない。三段目でようやく足袋が許されるなど、服装にも厳しい決まりがある。

【いいとこ売る】【山稽古】【がいにする】【北を向く】《いいとこ売ってばかりだから、山稽古で、がいにしたら、北を向いちゃったよ》（意味＝知ったかぶりや適当なことばかり言うから、芝生などに丸を描いただけの土俵の稽古でしごいたら、すねてしまった）

山稽古は、かつては巡業先などでよく見られた。

【石炭をたく】【シカかます】《石炭をたいて来るかと思ったら、シカかまされた》（意味＝急いで来るかと思ったら、無視された）

「石炭をたく」は、蒸気機関車がスピードを上げる際に石炭をくべて、たいたことから。「シカ」は、先述の通り、花札のモミジの10点札がそっぽを向いているシカの絵柄であることからきている。

【中日】【給金】【タコになる】【電車道】《中日で給金直したからって、タコになっているな。電車道で決めてやる》（意味＝8日目で勝ち越したからって、思い上がっているな。立ち合いから一直線で土俵の外に出してやる）

「タコになる」は、風に乗って上がっていく凧と思い上がる様をかけた。タコになった力士をガツンと叱るのは「タコ釣る」。

【馬力をかける】【しょっぱい】《馬力をかけて気分転換したのに、しょっぱい相撲を取っちゃった》（意味＝酒を飲んで気分転換したのに、弱くてみっともない相撲を取ってしまった）

「しょっぱい」は、小遣いが少ない、品質が悪いなどの場合にも用いる。「関取なんだから、しょっぱい着物を着るなよ」など。

「ミーハー」の語源も？

【ちゃんこが染みる】《ずいぶんちゃんこが染みてきたな》（意味＝角界のしきたりがずいぶんわかってきた）

「ちゃんこ」は鍋物だけでなく、力士の食べ物全般を指す。その味が染みるように、相撲取りとして成長したとの意味。

【ヌケヌケ】【家賃が高い】《ヌケヌケだ。家賃が高いよ》（意味＝白星と黒星が交互で、白星が続かない。実力以上に番付が上がり、なかなか勝てないよ）

2012年夏場所で涙の初優勝を果たした旭天鵬は、初日黒星から6日目まで「ヌケヌケ」の3勝3敗。7日目に連勝し、支度部屋に戻るなり「やった、ヌケヌケ脱出！」と喜んでいた。白星や黒星が連続するのは「ツラ」。

【ヒタチ】実在の人物の名前が隠語となるケースも多い。先日、出羽海一門のある親方が怒気を込めて「あのヒタチが！」と漏らした。語源は常陸潟。明治期の力士のしこ名で、ほら吹きとか、自分ばかり目立とうとする人を指す。常陸潟本人も、まさか1世紀後に自分の名前が相撲隠語で残るとは、思ってもいなかったろう。

【ハーちゃん】「こいつはハーちゃんですが、よろしくお願いします」なんて言葉は、先輩が関係先に後輩を紹介する際に便利かもしれない。ある親方に、美人だけど思慮の足りない娘がいた。名前が「春子」。愛嬌があるが、まだ半人前といった意味だ。その後、「ミーちゃん」をつけて、「ミーちゃんハーちゃん」と表現し出したことから「ミーハー」が生まれたという説もある。

【おかる】【星】【金星】もしも女性が、力士から「おい、おかる」なんて呼ばれたら、蹴飛ばしても大丈夫だ。蹴られた力士も「お、知っているな」と笑い飛ばすはず。明治時代に、相撲の巡業と道連れになった女旅役者「おかる」は大変な不美人だったと言われる。角界では女性を「星」と言い、美人は「金星」。

【貧乏神】【おっつける】【胸を出す】親方衆から聞いた隠語を並べると、金銭にまつわるものが多い。十両なのに幕内と数多く対戦しなければならない東西の十両筆頭は貧乏神。相手にごちそうになるのは、おっつける。おごってあげるのは、胸を出す。

