スーパーの刺身や回転寿司でおなじみの”庶民派”な魚「メバチマグロ」…「お手頃価格」と「安定した供給量」を維持できるワケ

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

庶民派なマグロ「メバチマグロ」

「海のダイヤ」とも呼ばれるクロマグロを筆頭に、認知度はいまひとつだが高級感のあるナンバー2のミナミマグロ、そして3番手に数えられるのが、刺身としての供給量が最も多いメバチマグロである。鮮やかな赤身は、あっさりしていながらもうまみは十分で、誰からも好かれる庶民派だ。

水産庁によると、輸入を含めた日本のマグロ供給量（農林水産省の「漁業・養殖業生産統計」および、財務省の「貿易統計」などに基づく水産庁推計）は、2022年が31万2000トン。このうち、もっとも多いのがキハダマグロで11万2000トン。

ただし、キハダマグロは缶詰原料になる量が多いことから、国内供給量8万トンのメバチマグロが刺身流通量ではトップである。ちなみに日本漁船による国内の水揚げ量は近年、年間2万6000トン前後で、台湾や韓国、中国からの輸入が多い。

ちなみにクロマグロは、6万1000トン、ミナミマグロは1万6000トンで、このほか、ビンナガマグロは4万2000トンだが、これもキハダマグロ同様に缶詰原料に向けられる量が多い。

価格面を考えても、クロマグロなどに次いで3番手になるメバチマグロは、マグロの普及品と言える存在。スーパーの店頭に並ぶマグロ類の刺身は、ほとんどが遠洋漁場で漁獲された冷凍物のメバチマグロである。回転寿司でもおなじみだ。

漁獲量規制の食卓への影響は限定的

メバチマグロは、ほかのマグロ類に比べて目が大きいのが特徴で、太平洋や大西洋など広い海域で漁獲される。前述の通り、流通の大半は遠い漁場で、数ヵ月操業する遠洋マグロはえ縄漁船によって獲られ、漁船上でマイナス60度の超低温で凍結。静岡県の焼津港や清水港、神奈川県の三崎港などに水揚げされ、流通している。

世界的な漁獲量や、日本での刺身としての流通量が多いメバチマグロだが、近年、比較的安定した資源状態を維持しており、大幅な漁獲削減などが必要な状況ではない。

2024年11月に開催されたICCATの特別会合では、2025〜27年までのメバチマグロの総漁獲枠を、2024年に比べ2割ほど多い、各年7万3000トンへ増枠。日本の漁獲枠もおよそ1万4000トンと、加盟国で最多となっている。

さらに、2024年11〜12月に行われたWCPFC年次会合では、メバチマグロの資源評価に基づく漁獲枠設定の必要性についても議論されたが、太平洋ではキハダマグロと混獲されるケースが多く、単独魚種の管理目標が策定しにくいために先送りされた。当面は現状の漁獲・流通量が維持できるものとみられる。

こうして大西洋と太平洋では、適正な資源管理策が設けられてきたが、近年はインド洋でも、資源管理の必要性が高まり、2024年から規制措置が導入されている。ただ、大幅な漁獲減につながるものではないことから、「メバチマグロの流通量や価格への影響は限定的だろう」（マグロの漁業団体幹部）とみられている。

