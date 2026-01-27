「超特急」「M！LK」芸能界になぜ続々ボーイズグループが誕生するのか…ビジネス的合理性を突き詰めた戦略の舞台裏

テレビ局を頂点とする「古い芸能界」は崩壊した。昭和の商慣習を捨て、独自のビジネスで業界を席巻する新興勢力の実力とは。

限界を迎えつつある「出演料ビジネス」

昭和の芸能界では、タレントがテレビに出演することは目標であり至上命令だった。

ドラマや歌番組、バラエティに至るまで、キャスティングを牛耳るのは「首領」と呼ばれる大手事務所の社長たちである。だからこそ、タレントを目指す卵たちは、こぞって大手事務所に所属した。

だが、いまの芸能界は事情がまるで違う。その中核を担ってきた芸能プロダクションに「地殻変動」が起こっているのだ。

「これまで芸能事務所は、タレントのテレビ出演料が主な収入源となっていました。ドラマやバラエティ番組にいかに多くの所属タレントを出演させるかが、ビジネスの中心となっていた。ただ、テレビ業界が衰退してきたことでいまや『出演料ビジネス』が成り立たなくなってきているのです」（大手芸能事務所幹部）

その原因として挙げられるのが、広告費市場の変革だ。'19年に、長らく絶対王者だったテレビメディア広告費をインターネット広告費が抜いた。多くの企業がネット広告にカネを割けば、その分テレビCMの出稿が少なくなる。スポンサー企業が撤退すると番組制作費も減るので、タレントに支払われる出演料も下がるというわけだ。

「もはや、出演料ビジネスだけで十分な利益を得られているのは、吉本興業やホリプロといった大手か、トップコートなど有名俳優を多く抱える事務所だけです。ただ、こうした大手事務所ですら、舞台やイベント、あるいはCMなどのスポンサービジネスが収益の柱になっている。結局のところ、テレビ出演は知名度を上げるための効果的な手段でしかありません」（前出の大手芸能事務所幹部）

テレビドラマで培った知名度と演技力を足がかりに、Netflixなどの配信作品に出演して稼ぐパターンもある。俳優の小栗旬や綾野剛、田中圭などが所属する芸能事務所「トライストーン・エンタテイメント」の創業者・山本又一朗会長はこう語る。

「Netflixなどのストリーミング作品（ネット経由で視聴できる映画やドラマ）のギャラは、国内の仕事より2倍から3倍も高い。地域や人気によっては10倍になることも珍しくありません。当然、事務所としても今はストリーミング市場を重要視しています」

「ボーイズグループ」戦国時代

もはや、これまでのような物差しで芸能界の「勢力図」を見ることは難しい。ビジネスモデルが多岐にわたったことで、テレビを重視せずとも事務所は富を築けるからだ。

その象徴とも言えるのが、大小ふくめた多くの芸能プロの参入が増えている「アイドルビジネス」だ。「コンサート」と「グッズ販売」、それに「ファンクラブの会費」で大きな収益を得るため、知名度はあるに越したことはないが、必ずしもテレビ出演は重要ではない。

「たとえば、アイドルが1万円という価格設定のイベントを開催して、1万人の集客ができれば、一晩で1億円も入ってくる。加えて、アイドルだとグッズの収益も大きいので2000万円程度の売り上げが期待できます。そして、諸経費がかかるイベントと比べて利益率が良いのはファンクラブ。人気グループであれば、年会費だけで5億円は入ってきます」（前出の大手芸能事務所幹部）

女性アイドルを手がけることで有名な事務所といえば、AKB48系列の事務所やモーニング娘。'26などが所属するアップフロントグループ、CUTIE STREETなどが所属するアソビシステムなどがある。

だが、いま各事務所が狙いを定めているのは女性アイドルではなく、「ボーイズグループ」だという。

「きっかけは旧ジャニーズ事務所（現STARTO ENTERTAINMENT）の崩壊です。かつてはジャニーズの威光が強すぎて競合の入る余地がありませんでしたが、ようやく他の事務所も参画しやすくなった。いまも旧ジャニーズ事務所は『Snow Man』や『SixTONES』といった人気グループを送り出していますが、その後に続くスターグループが不在です。今後、新たな覇権を握る事務所が出てきても不思議ではありません。

多くの事務所が女性のグループよりもボーイズグループを作ろうとするのは、簡単で長く稼げるからです。女性グループだと年齢的な意味で賞味期限が短い。もって10年くらいなのですが、男性グループだと20年くらいは続けられます」（大手広告代理店幹部）

いまや「ボーイズグループ戦国時代」と言ってもいい状況に突入している。「BE：FIRST」を擁するBMSGや、「超特急」「M！LK」が所属するスターダストプロモーションなどから、すさまじい勢いでボーイズグループが世に出てきている。

後編記事『「アイドルを証券化して投資対象に」 「カラコン監修で3000万円の収益を得る」令和芸能界で続々生まれるネオビジネスの実態』へ続く。

「週刊現代」2026年2月2日号より

