Éü°÷¸å¤Ë¡ÖÇÔ»ÄÊ¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡ÖÎíÀï¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Ë¡ÖÈô¹Ôµ¡¡×¤òÄü¤á¤µ¤»¤¿¡ÖºÊ¤ÎÎÞ¡×¤È¡Ö±¿Ì¿¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¡×¡ÚÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡Û
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç·³¿Í¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£¸å´ü¤«¤éÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£Àï¸å81Ç¯¡£Åö»ö¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬µ´ÀÒ¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¤Ï¤¦¤é¤Ï¤é¤Ë¡¢³Î¼Â¤ËÀïÁè¤Îµ²±¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï¸å¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÀïÁèÃæ¤Î½ÐÍè»ö°Ê¾å¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Àï¸å¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤â¤³¤ÎÀ¤Âå¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µ³¤·³ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î¡ÖÀï¸å¡×¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£³¤·³¤ÎÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Ï¡¢Àï¸å50Ç¯¤ÎÊ¿À®7¡Ê1995¡ËÇ¯¤Ë1100Ì¾¤¬Â¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é30Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯10·î¸½ºß¡¢¿ôÌ¾¤ÎÂ¸Ì¿¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
ºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿ÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤Î8³ä¤¬ÀïË×¤·¤¿²×Îõ¤ÊÀïÁè¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¸å¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤Ï¥¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦¥´¥Ã¥É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÀï¸å¤ÏÈô¤Ö¤³¤È¤òÃÇÇ°¤·¤¿´ä°æÊÙ¡¦¸µÃæ°Ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡ã22µ¡·âÄÆ¤ÇÈïÃÆ¥¼¥í¤Î¡ÖÎíÀï¤Î¿ÀÍÍ¡×¤¬ÌÜ·â¤·¤¿ÃÏ¹ö¡ÄÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î¡ÖÀ¸´Ô¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÄ¹´±¤¬Êü¤Ã¤¿¡ÖÀäË¾Åª¤ÊÊÖÅú¡×¡ä¤è¤êÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦Èô¹Ôµ¡¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
8·î15Æü¤Ï¡¢Å¾ÃÏÎÅÍÜ¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞµþÅÔÉÜ¤ÎÀ¸²È¤Ë¤¤¤¿¡£
¡Ö¿ÆÀÌ¤Î²È¤Ç¶Ì²»ÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ª¤òÄ°¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÅ²¼¤¬²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤ó¡£¤·¤«¤·¤Þ¤¢¡¢ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¤¦¤Á¤ÎÊì¤â·³¹ñ¤ÎÊì¤ä¡£¡Ø¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤é¡¢¤¹¤°¤ËÂâ¤Ëµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ²ÃÌÐ¤Î±Ø¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¢¤ì¤À¤±°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¡¢¤Èµ¤¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤È¡¢ÀïÍ§¤ä°äÂ²¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Ê¡×
´ä°æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤°ñ¾ë¸©É´Î¤¸¶´ðÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ï»¡»°ì¶õ¤ÎËÜÂâ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀïÆ®µ¡Ââ¤Ï»°½Å¸©¤ÎÎë¼¯´ðÃÏ¤Ë¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£É´Î¤¸¶¤Ç½ªÀï¤Î·±¼¨¤ò¤·¤¿»ÊÎá¡¦¿ù»³Íø°ìÂçº´¤¬¡¢Îë¼¯¤Ç¤â·±¼¨¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢´ä°æ¤¬µ¡¾åºî¶ÈÎý½¬µ¡ÇòµÆ¤òÁà½Ä¡¢»ÊÎá¤ò¾è¤»¤ÆÎë¼¯¤ØÈô¤Ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉü°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉü°÷¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢Éü°÷¤È¤Ï²¿¤¸¤ã¤¤¡¢¤È¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤ÇÎë¼¯¤«¤é¤¤¤Þ¤Î¶áÅ´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤ó¤¶¤ó»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ø¥ª¡¢ÇÔ»ÄÊ¼¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤è¤Ã¤¿¡Ù¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¤ï¡£¶¿Î¤¤Ç¤Ï¡¢Åë¾è°÷¤È¤ï¤«¤ì¤ÐºÊ»Ò¤Þ¤Ç³§»¦¤·¤ä¡¢¤È¤«¡¢µª°ËÈ¾Åç¤ËÅ¨¤¬¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤ÆÆüËÜ¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ç¥Þ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ»Ò¤Ï¤Þ¤À¶å½£¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Êì¤¬¤Þ¤¿¡Ø¤¹¤°¤Ë¹Ô¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç²ßÊªÎó¼Ö¤ËÈô¤Ó¾è¤Ã¤ÆÂçÂ¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ5Ç¯¤Û¤É¸þ¤³¤¦¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
´ä°æ¤Ï¡¢ÂçÂ¼¤ÎÂèÆó½½°ì¹Ò¶õ¹©¾³¤Î·³¼ûÊª»ñ¤òÏ¢¹ç¹ñ¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¼´ï½èÍý°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç°ìÇ¯´Ö¶Ð¤á¡¢¤Î¤Á¤Ë¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖÅ·ÌîÁÈ¡×¤È¤¤¤¦ÅÚ·ú²ñ¼Ò¤ò¶½¤¹¤È¤½¤³¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÅ·Ìî¸µµ¡´ØÂçº´¤¬¡¢¡ÖÌ¤Ë´¿Í¤äÉü°÷¼Ô¤ò½õ¤±¤Æ¤ä¤ì¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¶â¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¼çµÁ¤ÇÍø±×¤¬½Ð¤º¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯²ñ¼Ò¤Ï¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÅ·ÌîÁÈ¡×¤Ç·ÐÍý¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿´ä°æ¤Ï¡¢¿£»º²ñ¼Ò¤Î·ÐÍý²Ý¤Ë¿¦¤òµá¤á¡¢¸µ³¤·³¼ç·×Âç°Ó¤Î·ÐÍý²ÝÄ¹¤«¤é·ÐÍý¤ò½¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¤·³¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¼ç·×´Ç¸î¤¬Ê¼Ââ¤Ê¤é¤Ð¡¢Ä³¡¹¥È¥ó¥Ü¤âÄ»¤Î¤¦¤Á¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤ÆÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÆÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤ä¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¾¼ÏÂ25¡Ê1950¡ËÇ¯Êë¤ì¤Ë¤ÏºÊ»Ò¤ò¤Ä¤ì¤Æ¶¿Î¤¤Ëµ¢¤ê¡¢Íâ¾¼ÏÂ26¡Ê1951¡ËÇ¯¡¢¿©ÎÈ¸øÃÄ¤¬Ì±±Ä²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¿©ÎÈ²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢¡ÖÆàÎÉÊÆÇþ²·Çä³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ËÆþ¼Ò¡£°Ê¸å¤º¤Ã¤È·ÐÍý¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¡¢¾¼ÏÂ46¡Ê1971¡ËÇ¯¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î¿©ÎÈ²·Çä²ñ¼Ò4¼Ò¤¬¹çÊ»¤·¤Æ¡ÖÆàÎÉÂè°ì¿©ÎÈ³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤¬È¯Â¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï·ÐÍýÉôÄ¹¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¡¢°Ê¸å¡¢¾ïÌ³¼èÄùÌò¤ò5Ç¯¡¢ÀìÌ³¼èÄùÌò¤ò6Ç¯¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ò9Ç¯´Ö¶Ð¤á¤¿¡£
¤À¤¬´ä°æ¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ø¤Î»×¤¤¤¬ÃÇ¤Á¤¬¤¿¤¯¡¢¾¼ÏÂ27¡Ê1952¡ËÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Í½²ÊÎý¤ÎÆ±´üÀ¸¤ËÍ¶¤ï¤ìÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ë¼õ¸³¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´ä°æ¤¬Ì±´Ö¹Ò¶õ¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢·ëº§°ÊÍè°ìÅÙ¤âÉ×¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÊ¡¦·¯Âå¤¬¡¢
¡ÖÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È°Â¿´¤·¤¿¤Î¤Ë¡£¤Ê¤ó¤ÜÉÏË³¤·¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦Èô¹Ôµ¡¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È¶«¤Ö¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¿·º§Åö»þ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤¬¡¢½é¤á¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤ï¤·¡¢40ºÐ¤Ç»à¤ó¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡¢¤È¸À¤Ã¤ÆÍúÎò½ñ¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»î¸³¤Î¤È¤¤Ë½½Æó»ØÄ²ÄÙáç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µã¤¯µã¤¯¹Ô¤¯¤Î¤òÄü¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Àè¤ËÆü¹Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¤¿Í½²ÊÎý¤ÎÆ±´üÀ¸¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤ªÁ°¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¨¤é¤¤¤³¤È¤·¤¿¤Ê¤¢¡Ù¤È¡£ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿ÍúÎò½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥È¥¯¡ÊÆÃ¤Î»ú¤ò´Ý¤Ç°Ï¤à¡Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢¾¾Èø¡¢¤È¡¢¾¾ÈøÀÅËáÀìÌ³¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤·¤Æ¤¢¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤Î°õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢±¿Ì¿¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¶öÁ³¡×¤«¤éÀ®¤ë¡Ö¿Í¤Î±ï¡×
¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÆ»¤ÏÄü¤á¤¿¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤âÌ´¤Ë¸«¤Þ¤¹¤ó¤ä¡£Èô¹Ôµ¡¤Ç¶¹¤¤»³Æ»¤Ë¡¢ÌÚ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ß¤ê¤¿¤ê¡¢²ÐÁò¾ì¤Î¿¿¤Ã°Å¤Ê±ìÆÍ¤Î¤Ê¤«¤ò¡¢¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤°¤ë¤°¤ëÀû²ó¤·¤Ê¤¬¤éÈô¤ó¤Ç¤ëÌ´¤È¤«¡£¶õÀï¤ÎÌ´¤â¤À¤¤¤Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡£
70ºÐ¤Îº¢¡¢Âçºå¤ÎÈ¬Èø¶õ¹Á¤Ç¼«²ÈÍÑÈô¹Ôµ¡¤Î¶µ´±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëÍ§Ã£¤Ë¡¢¶â¤Ï¤È¤é¤ó¤«¤é¾è¤ê¤ËÍè¤¤¡¢¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¥ÃåÎ¦2²ó¡£¤¦¤Þ¤¤¤³¤ÈÃåÎ¦¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¡¢´ª¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡×
´ä°æ¤Ï¡¢¸µÎíÀïÅë¾è°÷¤¬½¸¤¦¡ÖÎíÀïÅë¾è°÷²ñ¡×¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀïÎò¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÎíÀï½é¶õÀï¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀÎ¤ÎÃç´Ö¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Í½²ÊÎý½Ð¿È¼Ô¤³¤½¤¬³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤ÈÈ¿¹üÀº¿À¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¾å´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¦¡¢¸æ°Õ¸«ÈÖ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÍø¤«¤óµ¤¤Î¥Ù¥ó¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´ä°æ¤Î¤½¤ó¤Ê°ìÌÌ¤Î¤»¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ê¿À®14¡Ê2002¡ËÇ¯9·î13Æü¡¢¡ÖÎíÀïÅë¾è°÷²ñ¡×¤¬¡¢²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¸µÅë¾è°÷¤Î¹âÎð²½¤Ç²ò»¶¤·¡¢»öÌ³¶É¤òÀï¸åÀ¤Âå¤¬Ã´¤¦¡ÖÎíÀï¤Î²ñ¡×¤È²þÁÈ¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤ÎÁí²ñ¤¬¡¢Åìµþ¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ò¥ë»Ô¥öÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾¼ÏÂ15Ç¯9·î13Æü¤ÎÎíÀï½é¶õÀï¤«¤é62Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢83ºÐ¤Î´ä°æ¤Ï240Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤òÁ°¤ËµÇ°¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÇØ¶Ú¤Ï¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¡¢¤«¤¯¤·¤ã¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤Ë¤âÍä¤ß¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¼èºà¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸µÎíÀïÅë¾è°÷¤ËÀÜ¤·¤¿¤¤¤¤¬¤«¤ê¾å¡¢²ñ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤¬»ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢11·î8Æü¡¢¹Ö±é¤Î¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤ËÆàÎÉ¤Î´ä°æÊý¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡Ö9·î13Æü¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ä¤«¤é¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È²ñ¤¨¤Æ¡¢ÏÃ¤Þ¤Ç¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦Åìµþ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤â¤ª»²¤ê¤Ç¤¤¿¤·¡¢»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Ë´¤ÀïÍ§¤¿¤Á¤ÎÎî¤Ë¡¢¤½¤í¤½¤í¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤Ç¡¢¤È¸À¤¦¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Ê¡×
¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÉÔµÈ¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤¬¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤·¤¤êÏÃ¤·¤Æ¼µî¤¹¤ë¤È¤¡¢´ä°æ¤Ï¼«Âð¤«¤éºäÆ»¤ò¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤À¤Ã¤¿¥Ð¥¹Ää¤Þ¤Ç¸«Á÷¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¿ÀÎ©¤µ¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤´±ï¤Ç¡¢Ä¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤·¤¿¤Ê¤¢¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀïÆ®µ¡¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¤è¤í¤·¤¯¡×
½©¤ÎÍ¼Æü¤¬¡¢´ä°æ¤Î½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥¹¤¬½Ð¤ë¤È¤¡¢»ä¤Ï¡¢¤Õ¤È¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤ÆÎÞ¤°¤ó¤À¡£
´ä°æ¤¬ÂÎÄ´¤ò¤¯¤º¤·¤¿¤é¤·¤¤¡¢¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿À®16¡Ê2004¡ËÇ¯4·î17Æü¡¢»àµî¡£µýÇ¯84¡£
¤À¤¬¡¢´ä°æ¤È¤Î±ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï»ä»ö¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ê¿À®17¡Ê2005¡ËÇ¯¤ÎÂç³¢Æü¡¢Éã¤¬³°½ÐÀè¤ÎÆàÎÉ»ÔÆâ¤ÇÂçÎÌÅÇ·ì¤ò¤·¤Æ¡¢¸©Î©ÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÉã´íÆÆ¡×¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¡¢»ä¤ÏÍâÊ¿À®18¡Ê2006¡ËÇ¯¸µÆü¤Î»ÏÈ¯¤Î¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¡¢µþÅÔ¤Ç¶áÅ´¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¡¢ÆàÎÉ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
ÅÇ·ì¤Î¸¶°ø¤Ï´Î¤¬¤ó¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¿©Æ»ÀÅÌ®áîÇËÎö¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â¤³¤ÎÉÂ±¡¤ÇÄ¹¤¤Æþ±¡À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÍÆÂÖ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ°ìÈÌÉÂÅï¤Ë°Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¼ç¼£°å¤¬¡¢Éã¤¬Ëí¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎÃø½ñ¡ØÎíÀïºÇ¸å¤Î¾Ú¸À¶¡Ù¡Ê¸½ºß¤Ï¡Ø·èÄêÈÇ ÎíÀïºÇ¸å¤Î¾Ú¸À1¡Ù¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢
¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤ÊËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤Î¶á½ê¤Ë¤âÎíÀï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¤º¤Ã¤È¿Ç¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤À¡£Éã¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò²¿ÅÙ¤«ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆàÎÉ¤ÇÎíÀï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤Î´ä°æ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤È¤Á¤ã¤¤¤Þ¤Ã¤«¡©¡×
¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¤¤Æ°å»Õ¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡¢
¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤³¤Î¿Í¡£¤³¤ó¤ÊËÜ¤Ë½Ð¤ë¤È¤Ï¡¢ÍÌ¾¤ÊÊý¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×
¤³¤Î°å»Õ¤¬´ä°æ¤Î¼ç¼£°å¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ´ü¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£´ñ¤·¤¯¤âÆ±¤¸°å»Õ¤¬¡¢Ê¿À®19¡Ê2007¡ËÇ¯11·î¡¢Éã¤ò´Ç¼è¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Éã¤¬Â©¤ò°ú¤¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬´ä°æ¤ÈºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É5Ç¯¤È¤Ê¤ëÆü¤ÎÍ¼¹ï¤Ç¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤Í¼Æü¤¬¡¢ÂçÏÂÏ©¤ò¸«¤ª¤í¤¹ÉÂ¼¼¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡½¡½¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶öÁ³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¤ò¿¼¤¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤¤Ë¤³¤ó¤Ê¡Ö²¿¤«¤ÎÉ¬Á³¡×¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¶öÁ³¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤í¤¦¤¬¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ø¡Ö°ìÅÙ¤â»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤ËÆÃ¹¶Ââ°÷¤Ë¤µ¤ì¤¿¡Ä4ÅÙ¤Î½Ð·â¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿ÃË¤¬¡¢Àï¸å¤Ë¡Ö¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î·º»ö¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¡ÖÁÔÀä¤Ê±¿Ì¿¡×¡Ù
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ö°ìÅÙ¤â»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤ËÆÃ¹¶Ââ°÷¤Ë¤µ¤ì¤¿¡Ä4ÅÙ¤Î½Ð·â¤«¤éÀ¸´Ô¤·¤¿ÃË¤¬¡¢Àï¸å¤Ë¡Ö¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î·º»ö¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿¡ÖÁÔÀä¤Ê±¿Ì¿¡×